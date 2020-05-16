Тодибо по ходу игры с «Боруссией» обматерил Холанда. Тот улыбнулся и через несколько минут забил победный гол

Игрок «Шальке» Жан-Клер Тодибо по ходу встречи 26-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:4) нецензурно выразился в адрес форварда соперников Эрлинга Холанда. Эпизод попал в телетрансляцию.

Тодибо сказал: «*** (гребаная) твоя бабушка». Холанд в ответ улыбнулся и спустя несколько минут забил гол.

«Боруссия» на одно очко отстает от лидера Бундеслиги.

«Шальке» идет восьмым.

Тодибо принадлежит «Барселоне».