Тодибо по ходу игры с «Боруссией» обматерил Холанда. Тот улыбнулся и через несколько минут забил победный гол

Игрок «Шальке» Жан-Клер Тодибо по ходу встречи 26-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:4) нецензурно выразился в адрес форварда соперников Эрлинга Холанда. Эпизод попал в телетрансляцию.
Тодибо сказал: «*** (гребаная) твоя бабушка». Холанд в ответ улыбнулся и спустя несколько минут забил гол.
- «Боруссия» на одно очко отстает от лидера Бундеслиги.
- «Шальке» идет восьмым.
- Тодибо принадлежит «Барселоне».
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Источник: твиттер GFFN