Тодибо по ходу игры с «Боруссией» обматерил Холанда. Тот улыбнулся и через несколько минут забил победный гол

Игрок «Шальке» Жан-Клер Тодибо по ходу встречи 26-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (0:4) нецензурно выразился в адрес форварда соперников Эрлинга Холанда. Эпизод попал в телетрансляцию.

Тодибо сказал: «*** (гребаная) твоя бабушка». Холанд в ответ улыбнулся и спустя несколько минут забил гол.

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5