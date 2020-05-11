Тебас – о пяти случаях заражения COVID-19 среди игроков Ла Лиги: «Хорошая новость, мы ожидали 25-30»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал понять, что новые случаи заражения коронавирусом среди футболистов испанских команд не должны помешать возобновлению сезона.

Ранее стало известно, что восемь представителей клубов Примеры и Сегунды заболели COVID-19, в том числе пять игроков.

«Это хорошая новость для футбольного сообщества и Испании в целом, учитывая, что было проведено 2500 тестов. Мы ожидали 25-30 положительных результатов. Во вторник заболевшие игроки пройдут еще одно тестирование. Они близки к выздоровлению», – сказал Тебас.

По информации AS, Ла Лига возобновится 12 июня, в случае форс-мажора рестарт турнира могут перенести на одну неделю.