Райола ведет переговоры о трансфере Кена в «Рому»

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен хочет вернуться в Италию. Его агент Мино Райола ведет переговоры с «Ромой».
Форвард полагает, что возвращение в Серию А поможет ему попасть в сборную Италии на Евро, которое состоится в следующем году.
- Кеном также интересуется «Интер».
- В текущем сезоне Кен провел 26 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
- «Эвертон» купил игрока летом за 24,75 миллиона фунтов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.