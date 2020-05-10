Райола ведет переговоры о трансфере Кена в «Рому»

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен хочет вернуться в Италию. Его агент Мино Райола ведет переговоры с «Ромой».

Форвард полагает, что возвращение в Серию А поможет ему попасть в сборную Италии на Евро, которое состоится в следующем году.