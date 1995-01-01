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    Райола ведет переговоры о трансфере Кена в «Рому»

    Нападающий «Эвертона» Мойзе Кен хочет вернуться в Италию. Его агент Мино Райола ведет переговоры с «Ромой».

    Форвард полагает, что возвращение в Серию А поможет ему попасть в сборную Италии на Евро, которое состоится в следующем году.

    • Кеном также интересуется «Интер».
    • В текущем сезоне Кен провел 26 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Эвертон» купил игрока летом за 24,75 миллиона фунтов.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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