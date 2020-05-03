Игроки и тренеры «Крыльев Советов» поблагодарили врачей и подарили им пиццы

Футболисты и тренеры «Крыльев Советов» в день рождения клуба посетили самарские больницы, где поблагодарили врачей за их борьбу с коронавирусной инфекцией. Также докторам вручили пиццы от партнеров клуба.

«С радостью поддержал эту акцию, тем более что сегодня для нас особый праздник – день рождения клуба. В праздники принято дарить подарки, и мы выбрали тех, кому сейчас сложнее всех – врачей, которые борятся с коронавирусной инфекцией. Отдельно хочу поблагодарить всех болельщиков «Крыльев» за поддержку, за то, что они всегда с нами», – сказал защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов.