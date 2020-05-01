Клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона

Все клубы итальянской Серии А поддержали идею возобновить сезон как только это станет возможно.

По информации Football Italia, на онлайн-собрании лиги, которое состоялось сегодня, представители 20 команд единогласно проголосовали за доигровку чемпионата.

Ожидается, что с 4 мая футболисты смогут тренироваться индивидуально, а еще через две недели будут разрешены занятия в общей группе.