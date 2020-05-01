Клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона

Все клубы итальянской Серии А поддержали идею возобновить сезон как только это станет возможно.
По информации Football Italia, на онлайн-собрании лиги, которое состоялось сегодня, представители 20 команд единогласно проголосовали за доигровку чемпионата.
Ожидается, что с 4 мая футболисты смогут тренироваться индивидуально, а еще через две недели будут разрешены занятия в общей группе.
- В Серии А осталось провести 12 туров.
- В Италии коронавирусом заразились более 205 тысяч человек. Это третий показатель в мире.
Источник: Football Italia