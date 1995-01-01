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    Клубы Серии А единогласно проголосовали за доигровку сезона

    Все клубы итальянской Серии А поддержали идею возобновить сезон как только это станет возможно.

    По информации Football Italia, на онлайн-собрании лиги, которое состоялось сегодня, представители 20 команд единогласно проголосовали за доигровку чемпионата.

    Ожидается, что с 4 мая футболисты смогут тренироваться индивидуально, а еще через две недели будут разрешены занятия в общей группе.

    • В Серии А осталось провести 12 туров.
    • В Италии коронавирусом заразились более 205 тысяч человек. Это третий показатель в мире.

    Источник: Football Italia

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