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    Уткин: «Тип характера Аршавина – говнюк. Андрей не реализовал себя в полной мере»

    Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поделился своим мнением об экс-форварде сборной России Андрее Аршавине.

    – Ваше отношение к Аршавину изменилось с тех пор, как он завершил карьеру? Кстати, почему вы его не любили?

    – Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное.

    Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.

    Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово «говнюк».

    Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко говнюком. Вы понимаете, что я имею в виду?

    Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.

    Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых – передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками.

    • Сейчас Андрей Аршавин работает экспертом на «Матч ТВ».

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +824

      Cleaner 15 минут назад

      Уткин: "Тип характера Уткина – говнюк."

      1
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      Рейтинг: +1800

      giluxa1963 34 минуты назад

      да Вася зависть хреновое чувство сам то и 100 метров не пробежишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2981

      морозз 35 минут назад

      Теперь, этот так называемый тобою говнюк, поднимет всех бомжей СПб и Ленинградской области на священную войну! Канделаки будет спонсором а Соловьёв главным обвинителем, прокурором, судьёй и палачём! Все мелкие бомжи очень мстительные и неравнодушные!

      1
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      Рейтинг: +1576

      житель СПб > морозз 10 секунд назад

      Это у Вас не побочное действие короновируса, уважаемый?! Не болейте! Желаю Вам здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +525

      фанат джигурды 48 минут назад

      Эх, Вася...
      Накликал ты на себя СССР1985- главного аннилингусмэна Чипсоеда!!!

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