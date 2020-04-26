Уткин: «Тип характера Аршавина – говнюк. Андрей не реализовал себя в полной мере»

Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поделился своим мнением об экс-форварде сборной России Андрее Аршавине.

– Ваше отношение к Аршавину изменилось с тех пор, как он завершил карьеру? Кстати, почему вы его не любили?

– Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное.

Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.

Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово «говнюк».

Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко говнюком. Вы понимаете, что я имею в виду?

Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.

Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых – передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками.