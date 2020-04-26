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  • Уткин: «Тип характера Аршавина – говнюк. Андрей не реализовал себя в полной мере»

Уткин: «Тип характера Аршавина – говнюк. Андрей не реализовал себя в полной мере»

26 апреля 2020, 21:48
45

Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поделился своим мнением об экс-форварде сборной России Андрее Аршавине.

– Ваше отношение к Аршавину изменилось с тех пор, как он завершил карьеру? Кстати, почему вы его не любили?

– Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное.

Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И, в общем, он не признавал этого.

Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в слово «говнюк».

Чтобы вы понимали, у меня нет сугубо отрицательного отношения к этому понятию. Например, мне очень нравится определение Хиддинка, что нападающий всегда должен быть немножко говнюком. Вы понимаете, что я имею в виду?

Но я всегда считал и считаю его ярким человеком, интересным собеседником. Ему немножечко, как мне кажется, не хватает целеполагания. Я уверен, что на спортивном телевидении и вообще как источник актуальных мнений и рассказов о спорте он надолго. Он, безусловно, талантлив. Если он рискнет выбрать себе эту стезю, будет круто.

Мы в достаточно добрых отношениях. Не общаемся постоянно, но у нас много общих знакомых – передаем друг другу приветы и на этой неделе обменялись смсками.

  • Сейчас Андрей Аршавин работает экспертом на «Матч ТВ».

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия Аршавин Андрей Уткин Василий
Комментарии (45)
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фанат джигурды
1587927449
Эх, Вася... Накликал ты на себя СССР1985- главного аннилингусмэна Чипсоеда!!!
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морозз
1587928216
Теперь, этот так называемый тобою говнюк, поднимет всех бомжей СПб и Ленинградской области на священную войну! Канделаки будет спонсором а Соловьёв главным обвинителем, прокурором, судьёй и палачём! Все мелкие бомжи очень мстительные и неравнодушные!
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giluxa1963
1587928307
да Вася зависть хреновое чувство сам то и 100 метров не пробежишь
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DOCTOR PENALTY
1587930396
Закономерность такая, чем талантливее человек, тем говнее.
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Серж 69
1587931148
Аршавин на пай мальчика не походил никогда,этакий задорно-ершистый...говнюк?да,скорее,чем нет.Добиться мог бы и гораздо большего,тут я с Уткиным согласен,но то,чего он достиг,для многих недостижимая планка,а для пай мальчиков и подавно...
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VVM1964
1587939162
Посмотрел переписку ( общение ) Уткина с Соловьевым и невольно проникся уже какой то тенью симпатии к Васе , хотя зачастую ( да чего там почти всегда ) был его ярым противником , ну во всяком случае буду с большим вниманием относится к его мнению )
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altezzik
1587966634
Слишком много Уткина стало в последнее время.
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Граф2019
1587968128
за покер ливеру , он в анналы английского футбола вошел на вечно!!! а вЫ васяяя там не будете! вас уже забывают...
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Давид59
1587970528
Вася, конечно, прав. Аршавин дал российскому футболу ровно столько, сколько пожелал. На большее рассчитывали мы, но не он. Жалко, но тут ничего не поделаешь. Это его жизнь. Как эксперт - это , конечно, хорошо. Но экспертов пруд-пруди,а на поле играть некому
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Ziklop
1588161867
Вася себя увидел в Аршавине, говнюк это сам Вася.
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