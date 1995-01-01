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    Агент Барбоза: «В России считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как остальное общество? На всех уровнях должен быть пример»

    Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал понижение зарплаты в «Локомотиве». Он призвал пойти на аналогичный шаг всему российскому обществу.

    — Как восприняли неудачную шутку Фарфана, о том, что «Локомотив» хочет его «кинуть на деньги»?

    — Мне сложно сказать, была ли это шутка или нет. Но в целом мы должны уважать мнение игроков. Сокращение зарплат — вопрос переговоров, так? В Европе ситуация неоднозначная. «Реал», например, договорился с игроками на понижение зарплат на 15-20 процентов, «Ювентус» — то же самое.

    — «Локомотив» же урезал зарплаты на 40 процентов.

    — Богатые европейские клубы снизили зарплаты на меньший процент. Каждый случай индивидуален. И потом, будут ли эти деньги впоследствии возвращены? Не стоит набрасываться на Фарфана, это его точка зрения или шутка такая... В России почему-то все считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как же остальное общество? На всех уровнях нужно показывать пример. А то у вас только игроки олицетворяют всю страну...

    • Футболистам снижают зарплату из-за приостановки сезона.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +27

      Кодем 5 минут назад

      А каково мнение депутатов,министров,всех чиновников сократить свою зарплату хотя бы на пять %? Слабо,господа правители.

      0
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      Рейтинг: +487

      кто там 5 минут назад

      Какой игрок, такой и агент, такой и клуб, всё взаимосвязано.
      Либо это два дебила которые до конца не могут предложение составить, что бы их правильно поняли. Хотя всё мы правильно поняли.
      Ведь как сказал алкаш шпалыч - футболисты народ бедный, им семьи кормить надо, и миллионов им не хватит.
      Так что нужно гнобить простой люд.

      Гниды одним словом в этом лоХомотиве.

      0
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      Рейтинг: +455

      dimar 9 минут назад

      Ещё один идиот. Футболист урезают зп, что бы клубы их не сдохли товарищи не остались без работы! Причём тут остальное общество?

      0
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      Рейтинг: +1877

      Бухбух 33 минуты назад

      Футболерам хотя-бы урезали, а большинство россиян отправили в отпуска без содержания.

      1
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      Рейтинг: +2615

      Давид59 54 минуты назад

      Барбос говорит правильно. Только вот что он понимает под понятием "остальное общество". Средний класс с 17-тью тысячами в месяц? Или пенсионеров?

      1
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      Рейтинг: +718

      СвинкаСправедливости 55 минут назад

      Ой, лол

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