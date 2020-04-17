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  • Агент Барбоза: «В России считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как остальное общество? На всех уровнях должен быть пример»

Агент Барбоза: «В России считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как остальное общество? На всех уровнях должен быть пример»

17 апреля 2020, 09:51
11

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал понижение зарплаты в «Локомотиве». Он призвал пойти на аналогичный шаг всему российскому обществу.

— Как восприняли неудачную шутку Фарфана, о том, что «Локомотив» хочет его «кинуть на деньги»?

— Мне сложно сказать, была ли это шутка или нет. Но в целом мы должны уважать мнение игроков. Сокращение зарплат — вопрос переговоров, так? В Европе ситуация неоднозначная. «Реал», например, договорился с игроками на понижение зарплат на 15-20 процентов, «Ювентус» — то же самое.

— «Локомотив» же урезал зарплаты на 40 процентов.

— Богатые европейские клубы снизили зарплаты на меньший процент. Каждый случай индивидуален. И потом, будут ли эти деньги впоследствии возвращены? Не стоит набрасываться на Фарфана, это его точка зрения или шутка такая... В России почему-то все считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как же остальное общество? На всех уровнях нужно показывать пример. А то у вас только игроки олицетворяют всю страну...

  • Футболистам снижают зарплату из-за приостановки сезона.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра
Комментарии (11)
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СвинкаСправедливости
1587107526
Ой, лол
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Давид59
1587107594
Барбос говорит правильно. Только вот что он понимает под понятием "остальное общество". Средний класс с 17-тью тысячами в месяц? Или пенсионеров?
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Бухбух
1587108859
Футболерам хотя-бы урезали, а большинство россиян отправили в отпуска без содержания.
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dimar
1587110289
Ещё один идиот. Футболист урезают зп, что бы клубы их не сдохли товарищи не остались без работы! Причём тут остальное общество?
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кто там
1587110492
Какой игрок, такой и агент, такой и клуб, всё взаимосвязано. Либо это два дебила которые до конца не могут предложение составить, что бы их правильно поняли. Хотя всё мы правильно поняли. Ведь как сказал алкаш шпалыч - футболисты народ бедный, им семьи кормить надо, и миллионов им не хватит. Так что нужно гнобить простой люд. Гниды одним словом в этом лоХомотиве.
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Кодем
1587110504
А каково мнение депутатов,министров,всех чиновников сократить свою зарплату хотя бы на пять %? Слабо,господа правители.
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raritet
1587113947
Так и хотелось произнести всем известное нарицательное, не хочется международного скандала, остальные вообще ничего не получают, потому что не работают.. Такое ощущение, что только среди агентов такое количество не адекватных, что порой задумываешься, а как вообще они оказались в этой теме.
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Karel1977
1587122582
Простые смертные,с зп в 25000руб! Всех на понижение!
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Соарес
1587139850
Так у на только футболисты имеют такие огромные зарплаты.надо сделать им зарплату 20-30 т.р. тогда будет честно
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житель СПб
1587151949
Что за "пиратский капитан" Барбоза? Откуда взялся и влез комментировать нашу жизнь? Язык прочь!
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