Агент Барбоза: «В России считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как остальное общество? На всех уровнях должен быть пример»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал понижение зарплаты в «Локомотиве». Он призвал пойти на аналогичный шаг всему российскому обществу.

— Как восприняли неудачную шутку Фарфана, о том, что «Локомотив» хочет его «кинуть на деньги»?

— Мне сложно сказать, была ли это шутка или нет. Но в целом мы должны уважать мнение игроков. Сокращение зарплат — вопрос переговоров, так? В Европе ситуация неоднозначная. «Реал», например, договорился с игроками на понижение зарплат на 15-20 процентов, «Ювентус» — то же самое.

— «Локомотив» же урезал зарплаты на 40 процентов.

— Богатые европейские клубы снизили зарплаты на меньший процент. Каждый случай индивидуален. И потом, будут ли эти деньги впоследствии возвращены? Не стоит набрасываться на Фарфана, это его точка зрения или шутка такая... В России почему-то все считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как же остальное общество? На всех уровнях нужно показывать пример. А то у вас только игроки олицетворяют всю страну...