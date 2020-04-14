Kicker: Нойер не может договориться с «Баварией» о контракте до 2025 года

Вратарь Мануэль Нойер не может договориться о контракте с «Баварией».

Руководство клуба готово предложить контракт вратарю лишь до 2023 года.

Нойер хочет пятилетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать более 20 миллионов евро в год.

По информации источника, агенты Нойера недовольны тем, что условия футболиста по зарплате были оглашены в СМИ.

Переговоры на данный момент приостановлены.