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    Kicker: Нойер не может договориться с «Баварией» о контракте до 2025 года

    Вратарь Мануэль Нойер не может договориться о контракте с «Баварией».

    Руководство клуба готово предложить контракт вратарю лишь до 2023 года.

    Нойер хочет пятилетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать более 20 миллионов евро в год.

    По информации источника, агенты Нойера недовольны тем, что условия футболиста по зарплате были оглашены в СМИ.

    Переговоры на данный момент приостановлены.

    • В текущем сезоне Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах за «Баварию».
    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
    • В марте сообщалось об интересе к немецкому голкиперу со стороны «Челси».

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      Ziklop 27 минут назад

      он жадный до денег.

      0
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      Рейтинг: +2547

      Давид59 39 минут назад

      Он хочет до 39 лет в Баварии играть. Думаю, это вполне реально. Клуб хочет сэкономить (в 37 лет дать меньшие деньги). Это тоже нормально. Посмотрим кто кого

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