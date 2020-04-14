Kicker: Нойер не может договориться с «Баварией» о контракте до 2025 года

Вратарь Мануэль Нойер не может договориться о контракте с «Баварией».
Руководство клуба готово предложить контракт вратарю лишь до 2023 года.
Нойер хочет пятилетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать более 20 миллионов евро в год.
По информации источника, агенты Нойера недовольны тем, что условия футболиста по зарплате были оглашены в СМИ.
Переговоры на данный момент приостановлены.
- В текущем сезоне Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах за «Баварию».
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
- В марте сообщалось об интересе к немецкому голкиперу со стороны «Челси».
Источник: Kicker