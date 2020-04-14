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  • Kicker: Нойер не может договориться с «Баварией» о контракте до 2025 года

Kicker: Нойер не может договориться с «Баварией» о контракте до 2025 года

14 апреля 2020, 09:57
2

Вратарь Мануэль Нойер не может договориться о контракте с «Баварией».

Руководство клуба готово предложить контракт вратарю лишь до 2023 года.

Нойер хочет пятилетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать более 20 миллионов евро в год.

По информации источника, агенты Нойера недовольны тем, что условия футболиста по зарплате были оглашены в СМИ.

Переговоры на данный момент приостановлены.

  • В текущем сезоне Нойер пропустил 38 голов в 37 матчах за «Баварию».
  • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
  • В марте сообщалось об интересе к немецкому голкиперу со стороны «Челси».

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (2)
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Давид59
1586848042
Он хочет до 39 лет в Баварии играть. Думаю, это вполне реально. Клуб хочет сэкономить (в 37 лет дать меньшие деньги). Это тоже нормально. Посмотрим кто кого
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Ziklop
1586848816
он жадный до денег.
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