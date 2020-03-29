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  • Медведев: «Ситуация с коронавирусом очень непростая. Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома»

Медведев: «Ситуация с коронавирусом очень непростая. Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома»

29 марта 2020, 23:50
3

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к болельщикам в связи с карантином из-за коронавируса.

«Друзья, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев.

  • Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
  • В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (3)
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bset
1585520310
Лучше бы ты Кокорина оставил дома, а не по арендам его распихивал. Позор Медведеву
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Граф2019
1585546029
да! штампуйте кадры российской стране, назло буржуазной европе...
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Hektor 84
1585573095
Дома или за город на шашлыки?
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