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    Медведев: «Ситуация с коронавирусом очень непростая. Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к болельщикам в связи с карантином из-за коронавируса.

    «Друзья, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев.

    • Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
    • В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    29.03.2020 23:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 21 час назад

      Дома или за город на шашлыки?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 09:52

      За год наш чемпионат больше отдыхает, чем играют.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      Граф2019 30 марта, 08:27

      да! штампуйте кадры российской стране, назло буржуазной европе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      kirpichos 30 марта, 04:17

      Ну все, карантину быть в России.

      Новости про коронавирус в хабаровске теперь постоянно можно читать.Там дополняется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14011

      bset 30 марта, 01:18

      Лучше бы ты Кокорина оставил дома, а не по арендам его распихивал. Позор Медведеву

      6
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