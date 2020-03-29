Медведев: «Ситуация с коронавирусом очень непростая. Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к болельщикам в связи с карантином из-за коронавируса.

«Друзья, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев.