Медведев: «Ситуация с коронавирусом очень непростая. Все сотрудники «Зенита» остаются на следующей неделе дома»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к болельщикам в связи с карантином из-за коронавируса.

«Друзья, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех и каждого дисциплины, серьезности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В России на сегодня зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек умерло.