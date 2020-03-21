Левандовски с женой пожертвовал миллион на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с супругой Анной пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом, информирует Bild. В частности, деньги пойдут на разработку вакцины.

Ранее по миллиону пожертвовали партнеры поляка по «Баварии»: Леон Горецка и Йозуа Киммих. Именно им принадлежит идея запустить благотворительную акцию.