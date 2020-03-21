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  • Левандовски с женой пожертвовал миллион на борьбу с коронавирусом

Левандовски с женой пожертвовал миллион на борьбу с коронавирусом

21 марта 2020, 20:15
4

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с супругой Анной пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом, информирует Bild. В частности, деньги пойдут на разработку вакцины.

Ранее по миллиону пожертвовали партнеры поляка по «Баварии»: Леон Горецка и Йозуа Киммих. Именно им принадлежит идея запустить благотворительную акцию.

  • Бундеслига, как и иные топ-пять лиг Европы, приостановлена из-за пандемии.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
  • Есть версия, что еврофутбол вернется только в 2021 году.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (4)
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Masteralex
1584811877
а Кокорин показал кроссовки за миллион :)
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koli4ka
1584819805
Вот это короли и рыцари в футбольном бизнесе,а не какие-то неймарки, кристинки и т.д. и т.п...
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Hektor 84
1584828872
Человечище!!! Горецка и Киммих мужики. А наши трепачи. Тарасов бабушкам корзинку макарон купил и бегает на каждом углу трезвонит об этом, кокошка новыми кросами хайпует.
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