Левандовски с женой пожертвовал миллион на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с супругой Анной пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом, информирует Bild. В частности, деньги пойдут на разработку вакцины.
Ранее по миллиону пожертвовали партнеры поляка по «Баварии»: Леон Горецка и Йозуа Киммих. Именно им принадлежит идея запустить благотворительную акцию.
- Бундеслига, как и иные топ-пять лиг Европы, приостановлена из-за пандемии.
- По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
- Есть версия, что еврофутбол вернется только в 2021 году.
Источник: Bild