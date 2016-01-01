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    Левандовски с женой пожертвовал миллион на борьбу с коронавирусом

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с супругой Анной пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом, информирует Bild. В частности, деньги пойдут на разработку вакцины.

    Ранее по миллиону пожертвовали партнеры поляка по «Баварии»: Леон Горецка и Йозуа Киммих. Именно им принадлежит идея запустить благотворительную акцию.

    • Бундеслига, как и иные топ-пять лиг Европы, приостановлена из-за пандемии.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
    • Есть версия, что еврофутбол вернется только в 2021 году.

    Источник: Bild

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