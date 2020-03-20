Гендиректор «Ахмата» – о мерах в связи с падением курса рубля: «Наши футболисты не хапуги. Они готовы к компромиссам»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, какие антикризисные меры подготовил клуб на фоне пандемии коронавируса и падения курса российского рубля.

– Премьер-министр Мишустин объявил о введении «налоговых каникул». Это поможет клубу?

– Налоговые каникулы – для всех клубов реальный плюс. Да и не только клубов, но и всех предприятий. Это поможет нам в короткой перспективе избавиться от финансовой нагрузки.

– В Европе из-за паузы и потери денег тот же «Сьон» уже расторг контракт с некоторыми игроками. «Ахмату» такое не грозит?

– Нам ничего не грозит. И коронавирус нам не грозит по большому счету, если будем выполнять предписание врачей и руководства страны. Сейчас мы разговариваем с футболистами, есть общее понимание, что делать, в том числе с подросшим курсом. Находим решение. В той же «Боруссии» игроки вообще отказались от зарплаты. Наши футболисты не хапуги. Понимают ситуацию в стране и в мире. Так что мы разговариваем, находим взаимопонимание.

– Все игроки готовы к компромиссу?

– Игроки готовы, да. Мы зафиксируем курс, можно сказать, что решение уже окончательное. Цифру вам сейчас не назову, но со многими уже поговорили. Такая антикризисная мера.

– «Ахмат» много потеряет из-за этой паузы?

– Не думаю, что сейчас нужно считать деньги. Сейчас главное здоровье нации. Конечно, мы тоже потеряем деньги. Это очевидные вещи.