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    Власти Италии могут отменить все футбольные матчи на этой неделе из-за коронавируса

    Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил отмену всех футбольных матчей в стране на этой неделе из-за вспышки коронавируса.

    «Не думаю, что всего за неделю мы сможем настолько ослабить инфекцию, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно следим за ситуацией и продолжим ее оценивать. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на этой неделе», – сказал Конте.

    • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
    • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.

    Источник: Football Italia

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