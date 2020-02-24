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Власти Италии могут отменить все футбольные матчи на этой неделе из-за коронавируса

24 февраля 2020, 06:50

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил отмену всех футбольных матчей в стране на этой неделе из-за вспышки коронавируса.

«Не думаю, что всего за неделю мы сможем настолько ослабить инфекцию, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно следим за ситуацией и продолжим ее оценивать. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на этой неделе», – сказал Конте.

  • В воскресенье из-за коронавируса были перенесены четыре матча Серии А.
  • Днем ранее было объявлено о переносе более 40 игр в любительских лигах Италии.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А
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