Власти Италии могут отменить все футбольные матчи на этой неделе из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил отмену всех футбольных матчей в стране на этой неделе из-за вспышки коронавируса.

«Не думаю, что всего за неделю мы сможем настолько ослабить инфекцию, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно следим за ситуацией и продолжим ее оценивать. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на этой неделе», – сказал Конте.