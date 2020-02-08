«Бавария» интересуется защитником «Аякса» Дестом

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест стал трансферной целью «Баварии», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, мюнхенский клуб уже пытался купить американского фулбека в январе, но получил категорический отказ.

Однако «Бавария» сохранила интерес к 19-летнему футболисту и попробует подписать его летом.