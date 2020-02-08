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«Бавария» интересуется защитником «Аякса» Дестом

8 февраля 2020, 14:56
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Правый защитник «Аякса» Серджино Дест стал трансферной целью «Баварии», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, мюнхенский клуб уже пытался купить американского фулбека в январе, но получил категорический отказ.

Однако «Бавария» сохранила интерес к 19-летнему футболисту и попробует подписать его летом.

  • Дест – воспитанник «Аякса».
  • За основную команду амстердамцев он провел 27 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

Источник: De Telegraaf

Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Нидерландов с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

Германия. Бундеслига Голландия. Эредивизие Бавария Аякс Дест Серджино
Комментарии (1)
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SanekGol
1581166543
А можно фулл этого фулбека?
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