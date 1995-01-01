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    «Бавария» интересуется защитником «Аякса» Дестом

    Правый защитник «Аякса» Серджино Дест стал трансферной целью «Баварии», сообщает De Telegraaf.

    По информации источника, мюнхенский клуб уже пытался купить американского фулбека в январе, но получил категорический отказ.

    Однако «Бавария» сохранила интерес к 19-летнему футболисту и попробует подписать его летом.

    • Дест – воспитанник «Аякса».
    • За основную команду амстердамцев он провел 27 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Нидерландов с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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