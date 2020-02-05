Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Игрок «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Он заплакал, бросил на землю ящик с бутылками, толкнул тренера и получил красную

    Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Шальке» и «Гертой» защитник гостей Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Фанаты хозяев изображали по отношению к игроку крики обезьяны.

    Футболист расплакался. Затем в дополнительное время матча у Торунариги возникла стычка с главным тренером «Шальке» Давидом Вагнером. Игрок бросил на землю ящик с бутылками воды, толкнул специалиста и был удален. Вагнер тоже получил красную карточку.

    • 22-летний Торунарига стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги игрок забил один гол.
    • Торунарига – воспитанник «Герты».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2020 23:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: -8

      rammax fcsm 18 минут назад

      а крики обезьяны, это как?? крики, как он на немок залезть пытается, а ему почему-то не дают?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      rammax fcsm 22 минуты назад

      а в подтрибунке лещей обезьяне дали?? черножопый из команды отчислен?? в Конго отъехал за местный чемпионат играть? или манки теперь ЗВЕЗДА ипаных телешоу??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      Томик 38 минут назад

      Как эти нытики высокооплачиваемые задолбали уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4493

      серега кашин 1 час назад

      ну если негр так какой расизм

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > серега кашин 28 минут назад

      Ну вам расистам виднее.В Расее в Роберто Карлоса бананами кидали. Халку ухали.Тоже с Самба , Туре , Гилерме.
      А на 9 мая копытом себя в грудь стучите --Диды воевали....А диды воевали с фашизмом, который и есть расизм....Вот оно чо фашики долбанутые.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -8

      rammax fcsm > Вот оно чё Михалыч 3 минуты назад

      ты дебил.... ничего не понимаешь, не соображаешь.. эрудиции, интеллекта просто НОЛЬ.. додик...только тявкаешь, ещё о высших материях пытаешься рассуждать... тупое днище.. фошизьм, россизьм... тупорылый ушлёпок...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru