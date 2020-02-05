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  • Игрок «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Он заплакал, бросил на землю ящик с бутылками, толкнул тренера и получил красную

Игрок «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Он заплакал, бросил на землю ящик с бутылками, толкнул тренера и получил красную

5 февраля 2020, 23:45
11

Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Шальке» и «Гертой» защитник гостей Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Фанаты хозяев изображали по отношению к игроку крики обезьяны.

Футболист расплакался. Затем в дополнительное время матча у Торунариги возникла стычка с главным тренером «Шальке» Давидом Вагнером. Игрок бросил на землю ящик с бутылками воды, толкнул специалиста и был удален. Вагнер тоже получил красную карточку.

  • 22-летний Торунарига стоит на рынке 8 миллионов евро.
  • В сезоне Бундеслиги игрок забил один гол.
  • Торунарига – воспитанник «Герты».

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия. Кубок Шальке-04 Герта Торунарига Джордан
Комментарии (11)
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серега кашин
1580937812
ну если негр так какой расизм
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Томик
1580939343
Как эти нытики высокооплачиваемые задолбали уже.
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rammax fcsm
1580940252
а в подтрибунке лещей обезьяне дали?? черножопый из команды отчислен?? в Конго отъехал за местный чемпионат играть? или манки теперь ЗВЕЗДА ипаных телешоу??
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rammax fcsm
1580940520
а крики обезьяны, это как?? крики, как он на немок залезть пытается, а ему почему-то не дают?
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Asbjorn
1580946255
Почему они относят крики обезьян на свой счёт? Почему призывают бороться только с белым расизмом? В конце концов, почему в противовес всем этим крикам не соберут волю в кулак и не покажут достойную игру, а плачут и уходят с поля?
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Danish Dynamite
1580964940
Это ты, дружок, на "Петровском" и около него в начале 2000-х не был...
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