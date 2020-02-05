Игрок «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Он заплакал, бросил на землю ящик с бутылками, толкнул тренера и получил красную

а крики обезьяны, это как?? крики, как он на немок залезть пытается, а ему почему-то не дают?
Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Шальке» и «Гертой» защитник гостей Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Фанаты хозяев изображали по отношению к игроку крики обезьяны.
Футболист расплакался. Затем в дополнительное время матча у Торунариги возникла стычка с главным тренером «Шальке» Давидом Вагнером. Игрок бросил на землю ящик с бутылками воды, толкнул специалиста и был удален. Вагнер тоже получил красную карточку.
- 22-летний Торунарига стоит на рынке 8 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги игрок забил один гол.
- Торунарига – воспитанник «Герты».