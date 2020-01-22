Артета – после ничьей с «Челси»: «Это было то, что я хочу видеть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил исход матча 24-го тура АПЛ против «Челси» (2:2). Команда испанца добыла ничью в последние десять минут встречи.

«Мое ключевое требование – никогда не сдаваться, сегодня футболисты его выполнили. Это было то, что я хочу видеть. Видел командный дух, реакцию на происходящее. Горд, как игроки отреагировали на удаление Давида Луиса. Взяли работу одноклубника на себя», – сказал Артета.