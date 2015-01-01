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    Артета – после ничьей с «Челси»: «Это было то, что я хочу видеть»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил исход матча 24-го тура АПЛ против «Челси» (2:2). Команда испанца добыла ничью в последние десять минут встречи.

    «Мое ключевое требование – никогда не сдаваться, сегодня футболисты его выполнили. Это было то, что я хочу видеть. Видел командный дух, реакцию на происходящее. Горд, как игроки отреагировали на удаление Давида Луиса. Взяли работу одноклубника на себя», – сказал Артета.

    • Луиса удалили на 26-й минуте.
    • «Арсенал» в таблице идет десятым.
    • «Челси» занимает четвертое место.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +344

      vmonomah17 51 минуту назад

      Микель, когда начнутся победы?

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