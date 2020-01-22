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  • Артета – после ничьей с «Челси»: «Это было то, что я хочу видеть»

Артета – после ничьей с «Челси»: «Это было то, что я хочу видеть»

22 января 2020, 07:59
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил исход матча 24-го тура АПЛ против «Челси» (2:2). Команда испанца добыла ничью в последние десять минут встречи.

«Мое ключевое требование – никогда не сдаваться, сегодня футболисты его выполнили. Это было то, что я хочу видеть. Видел командный дух, реакцию на происходящее. Горд, как игроки отреагировали на удаление Давида Луиса. Взяли работу одноклубника на себя», – сказал Артета.

  • Луиса удалили на 26-й минуте.
  • «Арсенал» в таблице идет десятым.
  • «Челси» занимает четвертое место.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Арсенал Артета Микель
Комментарии (2)
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vmonomah17
1579675544
Микель, когда начнутся победы?
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