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  • Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

19 января 2020, 09:46
7

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Мы пробили по воротам соперника 25 раз, имели черт знает сколько угловых. Мы сделали все, чтобы выиграть этот матч. Но мы упустили два очка, потому что не смогли остановить контратаку.

Однако нам нужно продолжать. У «Манчестер Сити» есть еще много игр, чтобы исправить ситуацию. Мы постараемся обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», – сказал Гвардиола.

  • «Манчестер Сити» дважды вел в счете в матче с «Кристал Пэлас», однако лондонцам удалось свести встречу к ничьей на последней минуте.
  • Манкунианцы занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.
  • Также у «Ливерпуля» имеются два матча в запасе.

АПЛ. «Манчестер Сити» обменялся двумя голами с «Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Кристал Пэлас Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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alex3366
1579418776
Ребята вообще то вчера кристал пэлас открыли счёт с углового а сити сравнял и повёл в счёте после чего пропустил а не дважды вёл в счёте
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LOKOfanatik19
1579421043
Возьмите ЛЧ и обеспечите себе место в след ЛЧ. Пеп, так что, забей на АПЛ ))))
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Cules2013
1579425994
Да. Можно уверенно говорить, что Ливерпуль - чемпион Англии. Ну а второе место Сити взять обязан. Тут никаких отмазок быть не может. Понятно, что Сити и Гвардиола не лучшие времена переживают, но речи о не попадании в топ-4 и быть не может.
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BarStep
1579427158
Когда трезво мыслят - это уже хорошо... Удачи тебе Пеп!
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Вомбат
1579428416
То есть он постарается взять не второе место, которое Сити полагается по игре, а всего лишь место в четверке. Очень в духе Гвардиолы. Он, как тренер, не боец, а философ (это не я придумал, это слова Златана). Потому за исключением космической Барселоны 2009-2012 годов, он ни с одним клубом не добился успехов в еврокубках. Да и той Барселоной он умудрился дважды упустить ЛЧ из-за недонастроя игроков.
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DOCTOR PENALTY
1579432350
Что-то Пеп начинает терять уверенность.
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zigbert
1579459482
Теперь эта задача будет считаться главной. Ливерпуль уже не догнать.
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