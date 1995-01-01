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    Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

    «Мы пробили по воротам соперника 25 раз, имели черт знает сколько угловых. Мы сделали все, чтобы выиграть этот матч. Но мы упустили два очка, потому что не смогли остановить контратаку.

    Однако нам нужно продолжать. У «Манчестер Сити» есть еще много игр, чтобы исправить ситуацию. Мы постараемся обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» дважды вел в счете в матче с «Кристал Пэлас», однако лондонцам удалось свести встречу к ничьей на последней минуте.
    • Манкунианцы занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.
    • Также у «Ливерпуля» имеются два матча в запасе.

    АПЛ. «Манчестер Сити» обменялся двумя голами с «Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

    Источник: BBC

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7324

      Вомбат 26 минут назад

      То есть он постарается взять не второе место, которое Сити полагается по игре, а всего лишь место в четверке. Очень в духе Гвардиолы. Он, как тренер, не боец, а философ (это не я придумал, это слова Златана). Потому за исключением космической Барселоны 2009-2012 годов, он ни с одним клубом не добился успехов в еврокубках. Да и той Барселоной он умудрился дважды упустить ЛЧ из-за недонастроя игроков.

      1
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      Рейтинг: +3339

      BarStep 47 минут назад

      Когда трезво мыслят - это уже хорошо... Удачи тебе Пеп!

      1
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      Рейтинг: +498

      ZENIT****** 55 минут назад

      Да,Ливерпуль уже не догнать(да и сезон у него это что-то),а второе место для вас,старайтесь.

      2
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      Рейтинг: +9181

      Cules2013 1 час назад

      Да. Можно уверенно говорить, что Ливерпуль - чемпион Англии. Ну а второе место Сити взять обязан. Тут никаких отмазок быть не может. Понятно, что Сити и Гвардиола не лучшие времена переживают, но речи о не попадании в топ-4 и быть не может.

      1
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      Рейтинг: +887

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Возьмите ЛЧ и обеспечите себе место в след ЛЧ. Пеп, так что, забей на АПЛ ))))

      0
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      Рейтинг: +19

      alex3366 3 часа назад

      Ребята вообще то вчера кристал пэлас открыли счёт с углового а сити сравнял и повёл в счёте после чего пропустил а не дважды вёл в счёте

      2
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