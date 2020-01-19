Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги встречи 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Мы пробили по воротам соперника 25 раз, имели черт знает сколько угловых. Мы сделали все, чтобы выиграть этот матч. Но мы упустили два очка, потому что не смогли остановить контратаку.

Однако нам нужно продолжать. У «Манчестер Сити» есть еще много игр, чтобы исправить ситуацию. Мы постараемся обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» дважды вел в счете в матче с «Кристал Пэлас», однако лондонцам удалось свести встречу к ничьей на последней минуте.

Манкунианцы занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.

Также у «Ливерпуля» имеются два матча в запасе.

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