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«Тоттенхэм» объявил о возвращении Льориса к тренировкам

18 января 2020, 06:30

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис возобновил тренировки с командой спустя три с половиной месяца.

5 октября в матче с «Брайтоном» француз неудачно приземлился на левую руку, вывихнув локтевой сустав и повредив связки.

33-летнему голкиперу пришлось перенести операцию.

В текущем сезоне Льорис провел за «Тоттенхэм» девять матчей и пропустил 17 голов.

TEAM NEWS:Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020

Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Льорис Уго
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