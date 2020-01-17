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    «Тоттенхэм» объявил о возвращении Льориса к тренировкам

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис возобновил тренировки с командой спустя три с половиной месяца.

    5 октября в матче с «Брайтоном» француз неудачно приземлился на левую руку, вывихнув локтевой сустав и повредив связки.

    33-летнему голкиперу пришлось перенести операцию.

    В текущем сезоне Льорис провел за «Тоттенхэм» девять матчей и пропустил 17 голов.

    TEAM NEWS:Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv

    — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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