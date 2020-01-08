«Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо». Mirror пошутил о матче «Спартака» в полуфинале Кубка УЕФА

Британская газета Mirror вспомнила второй гол нападающего «Интера» Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА со «Спартаком» в Москве.

«Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо», – сообщается в в твиттере издания.

Mirror показал видео, на котором бразилец обыграл несколько игроков «Спартака» и забил гол.

Матч прошел 14 апреля 1998 года в «Лужниках».

«Интер» выиграл со счетом 2:1, оба мяча забил Роналдо.