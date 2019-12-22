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    «Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо». Mirror пошутил о матче «Спартака» в полуфинале Кубка УЕФА

    Британская газета Mirror вспомнила второй гол нападающего «Интера» Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА со «Спартаком» в Москве.

    «Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо», – сообщается в в твиттере издания.

    Mirror показал видео, на котором бразилец обыграл несколько игроков «Спартака» и забил гол.

    • Матч прошел 14 апреля 1998 года в «Лужниках».
    • «Интер» выиграл со счетом 2:1, оба мяча забил Роналдо.

    Источник: твиттер Mirror

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7176

      ivanthebest 7 минут назад

      А мы всё на поля ссылаемся. Если мастер настоящий, он и на марсовом поле будет разрывать соперников, без ссылок на поля, снег, ветер, график игр, лимиты, ночные клубы.... что у нас там ещё экспертишки приводят в качестве отмазов?

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      Рейтинг: +3209

      InterMilLano1908 24 минуты назад

      это видимо про поле...

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      Рейтинг: +1913

      absent32 35 минут назад

      косолапый, а ты молодец. надрочил профилей и минусуешь)))

      0
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      Рейтинг: +11100

      vka1970 38 минут назад

      Здесь шутка не столько про Спартак, сколько про Москву.
      Если поездка в Москву приравнивается к поездке на Марс, то кто все остальные тогда ?
      Привет Питеру))))

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      Рейтинг: +21430

      oyabun > vka1970 26 минут назад

      Очевидный намек на жуткое состояние футбольного поля, больше похожего на марсианскую поверхность.

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      Рейтинг: +3209

      InterMilLano1908 > vka1970 25 минут назад

      Ну ты поле то видел?

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      Рейтинг: +173

      spamo77 1 час назад

      был на том матче))

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      Рейтинг: +205

      david17 1 час назад

      Нормальная шутка , Роналдо красава, если бы сейчас у Спартака такая игра была и проигрывали интеру а не Тамбову то можно и не смеяться, а так прикольно подкололи))

      2
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      Рейтинг: +1913

      absent32 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      над спартаком шутят последнее время даже ленивые))) ни чего личного, но к сожалению такая нынче у спартачей репутация))) но желаю быстрейшего выздоровления!!! а Роналдо на этом видео обошел маникенов и просто катнул мяч. Это мастерство!!!

      -9
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      Рейтинг: +6515

      mihail200606 1 час назад

      Хороший троллинг..))

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      Рейтинг: +3

      aloyanovik 1 час назад

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      Рейтинг: +3476

      RotBerg 2 часа назад

      Спартак вечный участник разного рода мемов)) клоуны во все времена)

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      Рейтинг: +2750

      mopecekca > RotBerg 1 час назад

      твою ****** бомжатню, *****, никто и не вспомнит

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      Рейтинг: +26

      grian > RotBerg 13 минут назад

      Лучше быть "вечным участником...", чем вечно смердящим.

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