«Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо». Mirror пошутил о матче «Спартака» в полуфинале Кубка УЕФА

А мы всё на поля ссылаемся. Если мастер настоящий, он и на марсовом поле будет разрывать соперников, без ссылок на поля, снег, ветер, график игр, лимиты, ночные клубы.... что у нас там ещё экспертишки приводят в качестве отмазов?
Британская газета Mirror вспомнила второй гол нападающего «Интера» Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА со «Спартаком» в Москве.
«Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо», – сообщается в в твиттере издания.
Mirror показал видео, на котором бразилец обыграл несколько игроков «Спартака» и забил гол.
- Матч прошел 14 апреля 1998 года в «Лужниках».
- «Интер» выиграл со счетом 2:1, оба мяча забил Роналдо.
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— Mirror Football (@MirrorFootball) January 8, 2020