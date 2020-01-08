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  • «Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо». Mirror пошутил о матче «Спартака» в полуфинале Кубка УЕФА

«Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо». Mirror пошутил о матче «Спартака» в полуфинале Кубка УЕФА

8 января 2020, 18:28
19

Британская газета Mirror вспомнила второй гол нападающего «Интера» Роналдо в полуфинальном матче Кубка УЕФА со «Спартаком» в Москве.

«Помните, как «Интер» прилетел на Марс в 1998-м? Это не остановило Роналдо», – сообщается в в твиттере издания.

Mirror показал видео, на котором бразилец обыграл несколько игроков «Спартака» и забил гол.

  • Матч прошел 14 апреля 1998 года в «Лужниках».
  • «Интер» выиграл со счетом 2:1, оба мяча забил Роналдо.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Mirror
Лига Европы Россия. Премьер-лига Интер Спартак Роналдо
Комментарии (19)
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vka1970
1578497835
Шутки у бритов такие же тупые и плоские как и большинство их баб.
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Hektor 84
1578497886
Роналдо был тогда очень крут) помню те игры со спартаком
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RotBerg
1578498299
Спартак вечный участник разного рода мемов)) клоуны во все времена)
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mihail200606
1578499551
Хороший троллинг..))
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absent32
1578499642
над спартаком шутят последнее время даже ленивые))) ни чего личного, но к сожалению такая нынче у спартачей репутация))) но желаю быстрейшего выздоровления!!! а Роналдо на этом видео обошел маникенов и просто катнул мяч. Это мастерство!!!
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david17
1578500393
Нормальная шутка , Роналдо красава, если бы сейчас у Спартака такая игра была и проигрывали интеру а не Тамбову то можно и не смеяться, а так прикольно подкололи))
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spamo77
1578500484
был на том матче))
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vka1970
1578503379
Здесь шутка не столько про Спартак, сколько про Москву. Если поездка в Москву приравнивается к поездке на Марс, то кто все остальные тогда ? Привет Питеру))))
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ivanthebest
1578505268
А мы всё на поля ссылаемся. Если мастер настоящий, он и на марсовом поле будет разрывать соперников, без ссылок на поля, снег, ветер, график игр, лимиты, ночные клубы.... что у нас там ещё экспертишки приводят в качестве отмазов?
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raritet
1578506263
Так разве можно сравнивать какого-то Роналдо с нашими корифеями. Если бы бедному Роналдо платили столько же сколько " нашим звездам", то он наверное никогда не ушел бы и сейчас, в 2020 году, забивал бы. Но у наших ментальность не та. За такие деньги, которые они получают , только что выпустив соску , они должны буквально умирать на поле. И я так себе предсталяю игру наших: человек бежит по полю, вернее бродит. Где-то мяч вдалеке. Он мечтает скорее принять душ, сесть в свою дорогую машину и поехать в какой-нибудь дорогой ресторанчик с девушкой. ..Ой, мячик ,рядом прокатился. Ну ладно , в следующем разе за ним побегу. О. Нам гол забили. Все настроение перед рестораном испортили....
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