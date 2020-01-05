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    «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» продали только 9% билетов на Суперкубок Испании. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

    На матчах Суперкубка Испании, которые в этот раз пройдут в Саудовской Аравии, будет мало испанских болельщиков.

    «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» смогли реализовать только девять процентов билетов – 1076 из 12000.

    При этом цены были приемлемыми – 25 евро за билет. Кроме того, «Атлетико» и «Валенсия» компенсировали своим фанатам траты на проезд в Джидду, где состоятся матчи. Впрочем, это не прибавило желающих ехать в азиатскую страну.

    • Суперкубок Испании впервые пройдет в новом формате.
    • В полуфиналах турнира «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» – с «Атлетико».

    Источник: El Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

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