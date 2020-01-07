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  • «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» продали только 9% билетов на Суперкубок Испании. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» продали только 9% билетов на Суперкубок Испании. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

7 января 2020, 00:13
2

На матчах Суперкубка Испании, которые в этот раз пройдут в Саудовской Аравии, будет мало испанских болельщиков.

«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» смогли реализовать только девять процентов билетов – 1076 из 12000.

При этом цены были приемлемыми – 25 евро за билет. Кроме того, «Атлетико» и «Валенсия» компенсировали своим фанатам траты на проезд в Джидду, где состоятся матчи. Впрочем, это не прибавило желающих ехать в азиатскую страну.

  • Суперкубок Испании впервые пройдет в новом формате.
  • В полуфиналах турнира «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» – с «Атлетико».

Источник: El Mundo

Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

Испания. Примера Реал Барселона Атлетико Валенсия
Комментарии (2)
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Cules2013
1578403883
Ну это половинчатая новость. Если я правильно понимаю, то 9% билетов продано испанцам на территории страны. А сколько % билетов выкуплено будет неиспанцами и неевропейцами? Думаю, что много. Для самих испанцев это трабл, но вот арабам праздник будет. Это покруче клубного ЧМ, где многих волнует только финальный матч, который зачастую проходит весьма предсказуемо и со средней степенью зрелищности. Если всё так плохо, то можно подсуетиться и увеличить продажу билетов для местных, если испанцы не хотят ехать. Вопрос организационный во многом и отчасти политический. Тем не менее Суперкубок Италии проводился и в Китае, и в Катаре, и в той же Саудовской Аравии неоднократно. И вроде как всё нормально. Если уж так всё натужно, то можно на будущее просто выбрать другую страну-хозяйку. Например, что-то на севере Африки, или в том же Китае или Японии.
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LAY394
1578413924
да все купят
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