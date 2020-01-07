«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» продали только 9% билетов на Суперкубок Испании. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

На матчах Суперкубка Испании, которые в этот раз пройдут в Саудовской Аравии, будет мало испанских болельщиков.

«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» смогли реализовать только девять процентов билетов – 1076 из 12000.

При этом цены были приемлемыми – 25 евро за билет. Кроме того, «Атлетико» и «Валенсия» компенсировали своим фанатам траты на проезд в Джидду, где состоятся матчи. Впрочем, это не прибавило желающих ехать в азиатскую страну.