«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» продали только 9% билетов на Суперкубок Испании. Турнир пройдет в Саудовской Аравии

На матчах Суперкубка Испании, которые в этот раз пройдут в Саудовской Аравии, будет мало испанских болельщиков.
«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия» смогли реализовать только девять процентов билетов – 1076 из 12000.
При этом цены были приемлемыми – 25 евро за билет. Кроме того, «Атлетико» и «Валенсия» компенсировали своим фанатам траты на проезд в Джидду, где состоятся матчи. Впрочем, это не прибавило желающих ехать в азиатскую страну.
- Суперкубок Испании впервые пройдет в новом формате.
- В полуфиналах турнира «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» – с «Атлетико».
Источник: El Mundo
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