Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чалов – после победы над «Эспаньолом»: «ЦСКА надо было раньше так играть»

Чалов – после победы над «Эспаньолом»: «ЦСКА надо было раньше так играть»

13 декабря 2019, 06:30
12

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Эспаньолом» (1:0) в шестом туре Лиги Европы.

«Надо было раньше так играть. Хотели порадовать наших болельщиков в последней игре, чтобы с хорошим настроением могли уйти в отпуск. Конечно, хотелось больше забить, но главное, что добились победы», – заявил форвард.

  • До матча с ЦСКА «Эспаньол» не проиграл ни одной встречи в еврокубках с 14 сентября 2006 года.
  • В 26 матчах каталонцы одержали 19 побед и сыграли семь раз вничью.
  • ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход из группы.
  • У Чалова один гол в шести матчах ЛЕ.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы ЦСКА Эспаньол Чалов Федор
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1576210434
Федя, Федя... выиграли у второго состава команды, которая идёт на последнем месте чемпионата Испании. Не очень то и радостно...
Ответить
Viper for CSKA
1576211721
Так вы так и играли. Что изменилось? Что один гол залетел? И тот на индивидуальном мастерстве Влашича из далеко не очевидной опасной ситуации. Как можно так кошмарно реализовывать моменты? Два выхода один на один не использовали, а про момент Кучаева и Чалова я вообще молчу. Это позор для обоих. Весь групповой этап одно и то же. Да и всю осень. Контроль мяча, моменты, а голы в итоге забивают дальними ударами.
Ответить
батог
1576212535
Что ж ты Федя просрал столько моментов в этой "пульке" ?
Ответить
Decorhome
1576216389
Надо было остальным десятерыми об этом раньше говорить
Ответить
Lester84
1576217489
Эх Федя, молчал бы уже. Два 100% момента запорол. Особенно когда ногу не смог подставить чтобы переправить мяч в пустые ворота. Скатился уже хуже некуда.
Ответить
Azenkur
1576223579
Молчали бы лучше, позорники. Комментарии они дают, ******* ***** кривоногие. В ворота попадать обратно научись для начала. Эспаньол выставил резервный состав, и тот еле обыграли.
Ответить
Yuriysss
1576225049
Этот дебил думает, что он хорошо сыграл против 20 команды, да еще и дубля, тогда сними все понятно!!!
Ответить
Nerlinger
1576228350
Как? Так косячить и позориться???
Ответить
SPbZenit12
1576232406
Уберите из команды этого дурачка! Как можно такие моменты не реализовать??
Ответить
111ax
1576257661
мда...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+