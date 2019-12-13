Чалов – после победы над «Эспаньолом»: «ЦСКА надо было раньше так играть»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Эспаньолом» (1:0) в шестом туре Лиги Европы.
«Надо было раньше так играть. Хотели порадовать наших болельщиков в последней игре, чтобы с хорошим настроением могли уйти в отпуск. Конечно, хотелось больше забить, но главное, что добились победы», – заявил форвард.
- До матча с ЦСКА «Эспаньол» не проиграл ни одной встречи в еврокубках с 14 сентября 2006 года.
- В 26 матчах каталонцы одержали 19 побед и сыграли семь раз вничью.
- ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход из группы.
- У Чалова один гол в шести матчах ЛЕ.
Источник: «Матч ТВ»