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    Чалов – после победы над «Эспаньолом»: «ЦСКА надо было раньше так играть»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился эмоциями от победы над «Эспаньолом» (1:0) в шестом туре Лиги Европы.

    «Надо было раньше так играть. Хотели порадовать наших болельщиков в последней игре, чтобы с хорошим настроением могли уйти в отпуск. Конечно, хотелось больше забить, но главное, что добились победы», – заявил форвард.

    • До матча с ЦСКА «Эспаньол» не проиграл ни одной встречи в еврокубках с 14 сентября 2006 года.
    • В 26 матчах каталонцы одержали 19 побед и сыграли семь раз вничью.
    • ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход из группы.
    • У Чалова один гол в шести матчах ЛЕ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      biber ru 1 минуту назад

      Федя, Федя... выиграли у второго состава команды, которая идёт на последнем месте чемпионата Испании. Не очень то и радостно...

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