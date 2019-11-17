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  • Перес: «Командная работа, скромность, упорство – отличительные признаки «Реала». Игроки клуба стали легендами»

Перес: «Командная работа, скромность, упорство – отличительные признаки «Реала». Игроки клуба стали легендами»

17 ноября 2019, 13:57

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поговорил о месте клуба среди других. Функционер обратил внимание, что сейчас в команде идет процесс перестройки.

«Отличительные признаки «Реала» – командная работа, скромность, упорство. Сейчас в клубе идет перестройка, она приведет нас к новым успехам. Уже сейчас эта команда выиграла трофеи, а игроки стали легендами», – сказал Перес Marca.

  • «Реал» в текущем десятилетии четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
  • В Примере команда сейчас идет второй.
  • Перес работает в клубе более десяти лет.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
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