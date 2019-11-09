Бундеслига. «Бавария» после отставки Ковача разгромила «Боруссию» Д и поднялась на третье место

«Бавария» при исполняющем обязанности главного тренера Хансе-Дитере Флике победила дома «Боруссию» из Дортмунда. Дублем отметился форвард Роберт Левандовски.
После увольнения Нико Ковача баварцы только побеждают. В турнирной таблице Бундеслиги клуб идет на третьем месте.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур
Бавария – Боруссия Д – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Гнабри, 47; 3:0 – Левандовски, 76; 4:0 – Хуммельс, 80 (в свои ворота).
«Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал
Источник: Бомбардир.ру