Бундеслига. «Бавария» после отставки Ковача разгромила «Боруссию» Д и поднялась на третье место

«Бавария» при исполняющем обязанности главного тренера Хансе-Дитере Флике победила дома «Боруссию» из Дортмунда. Дублем отметился форвард Роберт Левандовски.

После увольнения Нико Ковача баварцы только побеждают. В турнирной таблице Бундеслиги клуб идет на третьем месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Бавария – Боруссия Д – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Гнабри, 47; 3:0 – Левандовски, 76; 4:0 – Хуммельс, 80 (в свои ворота).

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«Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал