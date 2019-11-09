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  • Бундеслига. «Бавария» после отставки Ковача разгромила «Боруссию» Д и поднялась на третье место

Бундеслига. «Бавария» после отставки Ковача разгромила «Боруссию» Д и поднялась на третье место

9 ноября 2019, 22:27
8

«Бавария» при исполняющем обязанности главного тренера Хансе-Дитере Флике победила дома «Боруссию» из Дортмунда. Дублем отметился форвард Роберт Левандовски.

После увольнения Нико Ковача баварцы только побеждают. В турнирной таблице Бундеслиги клуб идет на третьем месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Бавария – Боруссия Д – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Гнабри, 47; 3:0 – Левандовски, 76; 4:0 – Хуммельс, 80 (в свои ворота).

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Турнирная таблица Бундеслиги

«Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д
Комментарии (8)
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Ass_09
1573327833
Лучше пусть будет Флик и.о. тренера, чем Маур будет главным!!!
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zabvo9406
1573327904
Боруссия в этом сезоне никак не играет в гостях
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neft44
1573327911
шмели жужали аххаахаах
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Сенситив
1573328757
жужжание шмелей на стадионе, просто страх! им - покер, бумц!! людей чтоб не пугали, как-то так...))
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bset
1573330790
Не слежу за чемпионатом Германии, видел недавно новость об отставке. Думаю "Ну, наверное на втором месте идут". А тут "поднялась на третье место". Я прям удивлен был)
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Maxi_7
1573331797
У Боруссии какой-то комплекс Альянц арены... что ни матч, то разгром с треском ежегодно, при том на своем поле играют хорошо и регулярно побеждают Мюнхен...в чем проблема - непонятно...
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teodogat
1573367362
Вот те раз, старый немец в качестве тренера оказался лучше этих хваленых иностранцев, главное ни разу еще при нем не пропустили, хотя перед этим пропускали даже от Бохума, борющегося за выживание во второй лиге.
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Deisler
1573901648
Флик тактик сильнейший, команда действительно преобразилась...
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