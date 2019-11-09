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    Бундеслига. «Бавария» после отставки Ковача разгромила «Боруссию» Д и поднялась на третье место

    «Бавария» при исполняющем обязанности главного тренера Хансе-Дитере Флике победила дома «Боруссию» из Дортмунда. Дублем отметился форвард Роберт Левандовски.

    После увольнения Нико Ковача баварцы только побеждают. В турнирной таблице Бундеслиги клуб идет на третьем месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Бавария – Боруссия Д – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 17; 2:0 – Гнабри, 47; 3:0 – Левандовски, 76; 4:0 – Хуммельс, 80 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    «Бавария» уже 3 года деградирует; Ковач – очередной провал

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2019 22:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +812

      Maxi_7 1 час назад

      У Боруссии какой-то комплекс Альянц арены... что ни матч, то разгром с треском ежегодно, при том на своем поле играют хорошо и регулярно побеждают Мюнхен...в чем проблема - непонятно...

      0
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      Рейтинг: +12449

      bset 1 час назад

      Не слежу за чемпионатом Германии, видел недавно новость об отставке. Думаю "Ну, наверное на втором месте идут". А тут "поднялась на третье место". Я прям удивлен был)

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      Рейтинг: +432

      Сенситив 1 час назад

      жужжание шмелей на стадионе, просто страх!
      им - покер, бумц!! людей чтоб не пугали, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1859

      Борат 2 часа назад

      Боруссия просто ни о чём! Нойер весь матч курил бамбук! Полное доминирование Мюнхена.

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      Рейтинг: +30

      neft44 2 часа назад

      шмели жужали аххаахаах

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      Рейтинг: +1388

      zabvo9406 2 часа назад

      Боруссия в этом сезоне никак не играет в гостях

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      Рейтинг: +68

      Ass_09 2 часа назад

      Лучше пусть будет Флик и.о. тренера, чем Маур будет главным!!!

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