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    «Мутко против»: РФС рассматривает возможность разрыва контракта с Adidas из-за новой формы сборной России

    Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность разрыва соглашения с техническим спонсором Adidas.

    По информации источника, РФС крайне недоволен новой формой сборной России по футболу. Помимо дизайна, РФС не устроило качество экипировки. Уточняется, что российских футбольных чиновников особенно «порадовал» перевeрнутый российский флаг на рукаве футболки.

    В настоящий момент руководство РФС рассматривает возможность разрыва контракта. В таком случае ведомству придется срочно находить новых партнeров.

    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    Дудь, Гилерме и Алексей Миранчук презентовали форму сборной России

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    Источник: телеграм «Мутко против»

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    08.11.2019 23:45
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +7566

      ufos73 25 минут назад

      Да очень трудно найти швейную фабрику. Забудьте про понты, возьмите любую российскую фабрику! Не хуже сделают как минимум, только разработку дизайна не отдавайте петухам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      Сенситив 30 минут назад

      вот отношенье немчуры к России, держат РФС за шлак,
      по лёгкому сбывают неликвиды, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12436

      bset 34 минуты назад

      Ого, в РФС что-то толковое решили сделать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +735

      playsh 44 минуты назад

      Форма действительно говно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +441

      alarm > playsh 10 минут назад

      - как спартак?
      - как спартак.

      0
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