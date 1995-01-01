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    Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси», у Рэшфорда дубль

    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Челси» – 2:1.

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Маркус Рэшфорд. У хозяев единственный забитый мяч на счету Миши Батшуайи.

    В параллельной встрече «Астон Вилла» со счетом 2:1 обыграла «Вулверхэмптон».

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Челси – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 25 (с пенальти); 1:1 – Батшуайи, 61; 1:2 – Рэшфорд, 73.

    Результаты Кубка лиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 1 час назад

      Рэш красиво забил... Челси жалко...
      МЮ поднимается с колен?)))

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      Рейтинг: +587

      Санёк 17 1 час назад

      У Дьяволов больше опыта обороняться,не потому что хорошо играли,а потому что слили много матчей..


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