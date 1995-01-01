Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси», у Рэшфорда дубль

Рэш красиво забил... Челси жалко...
МЮ поднимается с колен?)))
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Челси» – 2:1.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Маркус Рэшфорд. У хозяев единственный забитый мяч на счету Миши Батшуайи.
В параллельной встрече «Астон Вилла» со счетом 2:1 обыграла «Вулверхэмптон».
Кубок английской лиги. 1/8 финала
Челси – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Рэшфорд, 25 (с пенальти); 1:1 – Батшуайи, 61; 1:2 – Рэшфорд, 73.