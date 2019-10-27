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    РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», «Зенит» победил «Крылья»

    В воскресенье прошли четыре матча 14-го тура российской Премьер-лиги.

    «Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:2), ЦСКА дома уступил «Динамо» (0:1), «Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» (3:0), а «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Краснодар – Оренбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Деспотович, 32; 1:1 – Фернандеш, 43.

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Н’Жи, 85.

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Понсе, 57; 0:2 – Ларссон, 79; 0:3 – Ларссон, 81.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

    Тамбов – Уфа – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.

    Ахмат – Арсенал – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Семенов, 20; 1:1 – К. Кангва, 76.

    Ростов – Сочи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Еременко, 41; 2:0 – Еременко, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2019 21:05
    Комментарии24
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 15 часов назад

      Зенит с победой!

      1
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      Рейтинг: +517

      Князев 15 часов назад

      Ну что??? Где хороший трансферт Локомотива? На фоне усталости всей команды и заменить некем. Это кикс. ротацию не провести, остались лишь подающие надежды...

      0
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      Рейтинг: +3890

      paracetamol 16 часов назад

      Мишу Кержа с сухарем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34570

      portero 19 часов назад

      блин опять не можем пробить по воротам, катаем когда 10 человек в штрафной, медленно слишком. ладно хоть сравняли до перерыва....
      но млин слабо в атаке играем.... бычки нужна победа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 27 октября, 15:12

      Зенит,нужна победа!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3400

      TOL47 27 октября, 14:56

      Азмуна минут через десять надо менять, а то стоять будет опять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3400

      TOL47 27 октября, 14:54

      Кузяев наконец в старте, надо еще забивать, один мало

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +314

      Artemka444 27 октября, 14:34

      Жирков красава!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5291

      Агасфер 27 октября, 13:16

      1-3,2-2,2-0,2-1.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5211

      BRO_football 27 октября, 11:31

      Какой идиот поставил 2 московских дерби в одно время? А как же пробки? А как же обеспечение безопасности? Полицейских хватит на всех?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3890

      paracetamol > BRO_football 27 октября, 11:52

      Стадионы маленькие, да и они заполняются едва наполовину.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22537

      zra78 > BRO_football 27 октября, 12:18

      Тоже в а.уе! Без вариантов буду конечно Локо смотреть,но очень хотел и игру ЦСКА-Динамо смотреть,а ответ на твой вопрос лежит на поверхности...

      2
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      Рейтинг: +149

      NEONFOL > BRO_football 27 октября, 12:59

      цска и динамо хоть и дерби, но они побратимы, никаких стычек и т.д. Это уже давно и известный факт, поэтому основные силы будут брошены на вторую игру, которая на краю города. Ну а вечерними московскими пробками не удивить никого, есть МЕТРО)))))

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