РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», «Зенит» победил «Крылья»

В воскресенье прошли четыре матча 14-го тура российской Премьер-лиги.
«Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:2), ЦСКА дома уступил «Динамо» (0:1), «Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» (3:0), а «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».
Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур
Краснодар – Оренбург – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Деспотович, 32; 1:1 – Фернандеш, 43.
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Н’Жи, 85.
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Понсе, 57; 0:2 – Ларссон, 79; 0:3 – Ларссон, 81.
Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.
Голы: 1:0 – Семенов, 20; 1:1 – К. Кангва, 76.
Голы: 1:0 – Еременко, 41; 2:0 – Еременко, 79.