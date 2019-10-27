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РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», «Зенит» победил «Крылья»

27 октября 2019, 21:05
23

В воскресенье прошли четыре матча 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» (0:2), ЦСКА дома уступил «Динамо» (0:1), «Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» (3:0), а «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом».

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Краснодар – Оренбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Деспотович, 32; 1:1 – Фернандеш, 43.

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Н’Жи, 85.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Понсе, 57; 0:2 – Ларссон, 79; 0:3 – Ларссон, 81.

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жирков, 28; 0:2 – Дзюба, 90+4.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

Тамбов – Уфа – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Костюков, 12: 2:0 – Обухов, 63; 3:0 – Ойеволе, 66.

Ахмат – Арсенал – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Семенов, 20; 1:1 – К. Кангва, 76.

Ростов – Сочи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Еременко, 41; 2:0 – Еременко, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Краснодар Локомотив ЦСКА Спартак Динамо Уфа Урал Тамбов Рубин Ахмат Арсенал Сочи Крылья Советов Оренбург
Комментарии (23)
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portero
1572112537
Тамбов вперед.
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Bozigit
1572164971
А Спартак попытается доказать, что он незаслуженно находится во второй части части турнирной таблицы. А Локо, для меня, это бесспорный фаворит в игре. Команда Семина, просто приятно удивляет, играя на два фронта. Жаль что вылетели с кубка
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BRO_football
1572165107
Какой идиот поставил 2 московских дерби в одно время? А как же пробки? А как же обеспечение безопасности? Полицейских хватит на всех?
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Artemka444
1572176050
Жирков красава!!!!
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TOL47
1572177263
Кузяев наконец в старте, надо еще забивать, один мало
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TOL47
1572177385
Азмуна минут через десять надо менять, а то стоять будет опять
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ZENIT*****
1572178336
Зенит,нужна победа!
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paracetamol
1572204077
Мишу Кержа с сухарем!
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Князев
1572209495
Ну что??? Где хороший трансферт Локомотива? На фоне усталости всей команды и заменить некем. Это кикс. ротацию не провести, остались лишь подающие надежды...
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ZENIT*****
1572209891
Зенит с победой!
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