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«Милан» выдал худший с 2012 года старт в Серии А

21 октября 2019, 07:19

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Милан» дома сыграл вничью с «Лечче» со счетом 2:2.

Команда набрала 10 очков в восьми играх и занимает 12-е место в турнирной таблице национального первенства.

Как сообщает Opta, это худший старт миланцев в Серии А за последние семь лет.

В сезоне-2012/13 «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри набрал семь баллов за тот же период, но в итоге занял третье место в чемпионате.

9 октября клуб назначил на пост главного тренера Стефано Пиоли, который сменил уволенного днем ранее Марко Джампаоло.

Источник: Opta
Италия. Серия А Милан Лечче
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