«Милан» выдал худший с 2012 года старт в Серии А

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Милан» дома сыграл вничью с «Лечче» со счетом 2:2.

Команда набрала 10 очков в восьми играх и занимает 12-е место в турнирной таблице национального первенства.

Как сообщает Opta, это худший старт миланцев в Серии А за последние семь лет.

В сезоне-2012/13 «Милан» под руководством Массимилиано Аллегри набрал семь баллов за тот же период, но в итоге занял третье место в чемпионате.

9 октября клуб назначил на пост главного тренера Стефано Пиоли, который сменил уволенного днем ранее Марко Джампаоло.