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  • Матч «Лацио» – «Селтик» проведут при частично закрытых трибунах из-за расизма

Матч «Лацио» – «Селтик» проведут при частично закрытых трибунах из-за расизма

16 октября 2019, 12:56
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УЕФА наказала «Лацио» из-за проявлений расизма со стороны итальянских болельщиков во встрече Лиги Европы с французским «Ренном».

Матч группового этапа Лиги Европы с «Селтиком» римляне проведут при частично закрытых трибунах. Также «Лацио» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован на 20 тысяч евро.

Во время матча с «Селтиком» будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков «Лацио», там появится баннер УЕФА с надписью #EqualGame.

  • Матч между «Лацио» и «Ренном» (2:1) прошел на «Стадио Олимпико» 3 октября.
  • После встречи в отношении итальянского клуба было возбуждено дисциплинарное дело по обвинению в расистском поведении фанатов.
  • «Лацио» сыграет с «Селтиком» дома 7 ноября.
  • После двух туров шотландцы идут на первом месте в группе с 4 очками, итальянцы – на третьем с 3 очками.

Источник: BBC
Лига Европы Лига Европы Лацио Ренн Селтик
Комментарии (1)
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BRAZILES
1571236377
для когожетогда---футбол--для пустых трибун?нашли же наказание ----дебилы в фифа----сами бабосы теряите и людей от футбола отталкиваете
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