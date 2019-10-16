Матч «Лацио» – «Селтик» проведут при частично закрытых трибунах из-за расизма

УЕФА наказала «Лацио» из-за проявлений расизма со стороны итальянских болельщиков во встрече Лиги Европы с французским «Ренном».
Матч группового этапа Лиги Европы с «Селтиком» римляне проведут при частично закрытых трибунах. Также «Лацио» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован на 20 тысяч евро.
Во время матча с «Селтиком» будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков «Лацио», там появится баннер УЕФА с надписью #EqualGame.
- Матч между «Лацио» и «Ренном» (2:1) прошел на «Стадио Олимпико» 3 октября.
- После встречи в отношении итальянского клуба было возбуждено дисциплинарное дело по обвинению в расистском поведении фанатов.
- «Лацио» сыграет с «Селтиком» дома 7 ноября.
- После двух туров шотландцы идут на первом месте в группе с 4 очками, итальянцы – на третьем с 3 очками.
Источник: BBC