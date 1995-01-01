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    Матч «Лацио» – «Селтик» проведут при частично закрытых трибунах из-за расизма

    УЕФА наказала «Лацио» из-за проявлений расизма со стороны итальянских болельщиков во встрече Лиги Европы с французским «Ренном».

    Матч группового этапа Лиги Европы с «Селтиком» римляне проведут при частично закрытых трибунах. Также «Лацио» наказан одним матчем без зрителей условно и оштрафован на 20 тысяч евро.

    Во время матча с «Селтиком» будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков «Лацио», там появится баннер УЕФА с надписью #EqualGame.

    • Матч между «Лацио» и «Ренном» (2:1) прошел на «Стадио Олимпико» 3 октября.
    • После встречи в отношении итальянского клуба было возбуждено дисциплинарное дело по обвинению в расистском поведении фанатов.
    • «Лацио» сыграет с «Селтиком» дома 7 ноября.
    • После двух туров шотландцы идут на первом месте в группе с 4 очками, итальянцы – на третьем с 3 очками.

    Источник: BBC

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