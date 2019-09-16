Завершился 9-й тур РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА победили, «Спартак» проиграл и другие результаты

Следующие туры будут сводить меж собой лидеров гонки. Краснодар, ЦСКА, Локо, Зенит все играют в еврокубках, двойная нагрузка. Кто то начнёт давать сбой. Начинается очень интересный отрезок. Ч.Р.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Динамо (Москва) – Уфа – 0:0 (0:0)
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Роши (с пенальти), 19; 1:1 – Байрамян, 54; 2:1 – Норманн, 65.
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 5; 1:1 – Берхамов, 56; 2:1 – Дриусси, 66 (пенальти); 3:1 – Шатов, 88.
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Жиго, 12; 1:1 – Ильин, 48; Эль Кабир, 60 – 1:2.
Сочи – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Крыховяк, 20.
Оренбург – Рубин (Казань) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Алвеш, 49; 1:1 – Башкиров, 53; 2:1 – Кулишев, 89 (с пенальти).
Тамбов – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 – Бистрович, 84; 0:2 – Магнуссон, 90+2.
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Соболев, 12; 1:1 – Сулейманов, 16; 2:1 – Ольссон, 48; 3:1 – Вандерсон, 57; 4:1 – Ари, 67 (с пенальти); 4:2 – Антон, 75 (с пенальти).