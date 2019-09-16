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    Завершился 9-й тур РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА победили, «Спартак» проиграл и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа – 0:0 (0:0)

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роши (с пенальти), 19; 1:1 – Байрамян, 54; 2:1 – Норманн, 65.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 5; 1:1 – Берхамов, 56; 2:1 – Дриусси, 66 (пенальти); 3:1 – Шатов, 88.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жиго, 12; 1:1 – Ильин, 48; Эль Кабир, 60 – 1:2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Крыховяк, 20.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Рубин (Казань) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алвеш, 49; 1:1 – Башкиров, 53; 2:1 – Кулишев, 89 (с пенальти).

    Тамбов – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Бистрович, 84; 0:2 – Магнуссон, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Соболев, 12; 1:1 – Сулейманов, 16; 2:1 – Ольссон, 48; 3:1 – Вандерсон, 57; 4:1 – Ари, 67 (с пенальти); 4:2 – Антон, 75 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2019 23:15
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 17 сентября 2019, 10:39

      Следующие туры будут сводить меж собой лидеров гонки. Краснодар, ЦСКА, Локо, Зенит все играют в еврокубках, двойная нагрузка. Кто то начнёт давать сбой. Начинается очень интересный отрезок. Ч.Р.

      4
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      Рейтинг: +10

      taisiyaantopenkov 17 сентября 2019, 02:30

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами.++++++ Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение +++++++---- https://url.uz/avtocam

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 сентября 2019, 02:02

      Не плохой квартет. Начинается отрыв!

      1
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > woyser 17 сентября 2019, 10:34

      Этот квартет распадётся уже в следующем туре. ЦСКА-Краснодар играют между собой, обе команды победить не могут , ничья - это для обоих клубов поражение. Потому как что два что три очка терять накладно.

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Январь 59 17 сентября 2019, 12:54

      Так это понятно, без потерь никому не обойтись. Но картинка уже начинает вырисовываться.

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 17 сентября 2019, 00:33

      Успеха нашим командам в ЛЧ и ЛЕ.
      Ребята, вместе с вами играет вся страна!
      Удачи, надо сыграть кирасиво и прыгнуть выше жопы!
      Ростсельмаш!!!
      С ув.

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 сентября 2019, 23:55

      «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» победили, а ЦСКА купил.

      1
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > paracetamol 17 сентября 2019, 08:19

      Какая глупость , у ЦСКА нет денег купить среднего по уровню опорника, нападающего и защитника, а скажи почему последние десятилетия руководство лигой утверждается на Совете директоров Газпрома, и кто кого купил и кто кому платит, лучше молчать , а не злить других болельщиков, как сказал в свое время Орлов, у Зенита один соперник-ЦСКА, вот и коленки дрожат , что при таком финансировании из госбюджета Зенит может обмишурится и в Европе и в РПЛ, что молчите про проект еще Фурсенко-Зенит в элите супер-клубов Европы, где , наверное в Караганде.

      -1
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 16 сентября 2019, 22:25

      С победой Ростов!

      6
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 16 сентября 2019, 20:57

      Судья казел продажная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 16 сентября 2019, 15:29

      Ростову победы! непросто им сегодня будет.

      6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 сентября 2019, 14:40

      Ростов вперед!!!

      7
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 16 сентября 2019, 12:48

      Ну чё, вся Россия за Ростов сегодня???

      9
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > geroin161 16 сентября 2019, 18:16

      Ну не вся конечно.....

      3
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > _Marqella_ 17 сентября 2019, 00:38

      Мне понравился Спартак - так бы и играл дальше.
      немного поднажмёт на защиту и судей - и снова вернётся в борьбу...Хи!

      1
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