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    Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил в инстаграме видео со своей манерой поведения на скамейке запасных.

    Российский специалист часто раскачивается во время матчей.

    «Маятник Фуко. Придумайте другое название», – подписал ролик Слуцкий.

    • 48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.
    • В стартовавшем сезоне команда из Арнема набрала 11 очков в пяти турах и вышла в лидеры Эредивизие.
    • Маятник Фуко используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли.

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5782

      mihail200606 34 минуты назад

      Лобановский так раскачивался помоему..)) че придумывать.. Но тебе пока далеко до него.. Надеюсь, пока..

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