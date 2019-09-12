Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил в инстаграме видео со своей манерой поведения на скамейке запасных.

Российский специалист часто раскачивается во время матчей.

«Маятник Фуко. Придумайте другое название», – подписал ролик Слуцкий.

48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.

В стартовавшем сезоне команда из Арнема набрала 11 очков в пяти турах и вышла в лидеры Эредивизие.

Маятник Фуко используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли.