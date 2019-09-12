Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Лобановский так раскачивался помоему..)) че придумывать.. Но тебе пока далеко до него.. Надеюсь, пока..
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил в инстаграме видео со своей манерой поведения на скамейке запасных.
Российский специалист часто раскачивается во время матчей.
«Маятник Фуко. Придумайте другое название», – подписал ролик Слуцкий.
- 48-летний Слуцкий возглавляет «Витесс» с 2018 года.
- В стартовавшем сезоне команда из Арнема набрала 11 очков в пяти турах и вышла в лидеры Эредивизие.
- Маятник Фуко используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли.