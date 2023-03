Асенсио продемонстрировал, как передвигается на костылях

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио показал, как проходит восстановление после травмы.

Испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена после стыка с Пьером-Эмерик Обамеянгом в матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом».

«Две недели прошло с операции. Шаг за шагом я продвигаюсь к восстановлению. Спасибо за поддержку. Только вперед!» – подписал видео Асенсио.

Dos semanas desde la operación. Paso a paso sigo avanzando en la recuperación. Gracias por el apoyo. ¡Seguimos! / Two weeks since the operation. Step by step I advance in my healing. Thanks for the support. We keep on! pic.twitter.com/2ZSVcJu9pP