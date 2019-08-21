Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асенсио продемонстрировал, как передвигается на костылях

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио показал, как проходит восстановление после травмы.

    Испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена после стыка с Пьером-Эмерик Обамеянгом в матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом».

    «Две недели прошло с операции. Шаг за шагом я продвигаюсь к восстановлению. Спасибо за поддержку. Только вперед!» – подписал видео Асенсио.

    • В прошлом сезоне Асенсио забил шесть мячей и отдал девять ассистов в 44-х матчах всех турниров.
    • «В самые важные моменты жизни может случиться неудача, после чего вдруг все меняется. Трудно принять все происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов в жизни. Я все еще верю, что это будет отличный сезон», – ранее написал он в твиттере.

    Источник: Твиттер Марко Асенсио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2019 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11