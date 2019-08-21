Асенсио продемонстрировал, как передвигается на костылях

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио показал, как проходит восстановление после травмы.

Испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена после стыка с Пьером-Эмерик Обамеянгом в матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом».

«Две недели прошло с операции. Шаг за шагом я продвигаюсь к восстановлению. Спасибо за поддержку. Только вперед!» – подписал видео Асенсио.

В прошлом сезоне Асенсио забил шесть мячей и отдал девять ассистов в 44-х матчах всех турниров.

«В самые важные моменты жизни может случиться неудача, после чего вдруг все меняется. Трудно принять все происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов в жизни. Я все еще верю, что это будет отличный сезон», – ранее написал он в твиттере.