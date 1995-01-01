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    Асенсио – о травме: «Я заботился о каждой мелочи в своей подготовке. Трудно принять все происходящее»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал травму, полученную в ночь на среду в матче с «Арсеналом».

    «Я начал этот сезон с новыми надеждами и заботился о каждой мелочи в своей подготовке, чтобы этот сезон стал отличным как для болельщиков «Реала», так и для меня самого.

    В самые важные моменты жизни может случиться неудача, после чего вдруг все меняется. Трудно принять все происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов в жизни. Я все еще верю, что это будет отличный сезон», – написал Асенсио в твиттере.

    • У испанца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
    • 23-летнему футболисту предстоит перенести операцию.
    • Сроки восстановления могут составить 8-9 месяцев.

    Источник: Твиттер Марко Асенсио

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