Асенсио – о травме: «Я заботился о каждой мелочи в своей подготовке. Трудно принять все происходящее»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал травму, полученную в ночь на среду в матче с «Арсеналом».

«Я начал этот сезон с новыми надеждами и заботился о каждой мелочи в своей подготовке, чтобы этот сезон стал отличным как для болельщиков «Реала», так и для меня самого.

В самые важные моменты жизни может случиться неудача, после чего вдруг все меняется. Трудно принять все происходящее в эти дни, но я получил для себя новый вызов в жизни. Я все еще верю, что это будет отличный сезон», – написал Асенсио в твиттере.