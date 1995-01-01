ФНЛ. «Спартак-2» победил во Владивостоке, «Краснодар-2» уступил «Ротору» и другие результаты

Сыграны некоторые матчи шестого тура ФНЛ. «Спартак-2» на Дальнем Востоке справился с «Лучом». Москвичи в таблице идут на пятом месте.

Первую победу в сезоне одержал выходец из ПФЛ «Текстильщик». «Краснодар-2» дома с минимальным счетом уступил «Ротору».

Первенство ФНЛ. 6-й тур

Луч (Владивосток) – Спартак-2 (Москва) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Кутьин, 34 (с пенальти); 1:1 – Маслов, 40; 1:2 – Маркитесов, 52; 1:3 – Нимели, 55; 2:3 – Алиев, 85; 2:4 – Руденко, 86.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кузьмичев, 6; 2:0 – Камилов, 90+2.

Удаления: нет – Маклаков, 69.

Томь (Томск) – Енисей (Красноярск) – 0:0

Удаления: Мануйлов, 67 (вторая ж.к.) – нет.

Чертаново (Москва) – Химки – 0:0

Шинник (Ярославль) – Авангард (Курск) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Федчук, 31; 0:2 – Батютин, 48; 0:3 – Минаев, 66; 1:3 – Низамутдинов, 78.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Текстильщик (Иваново) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Радченко, 71; 1:1 – Макаров, 74; 1:2 – Маричев, 82.

Факел (Воронеж) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дмитриев, 34; 1:1 – Орлов, 49; 2:1 – Хайманов, 59.

Краснодар-2 (Краснодар) – Ротор (Волгоград) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Муллин, 35.

Чайка (Песчанокопское) – Нижний Новгород – 0:0

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