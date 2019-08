«Нефтчи»: «Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году»

Пресс-служба «Нефтчи» поддержала тульский «Арсенал» после вылета из Лиги Европы.

«Что ж, не расстраивайся, тульский «Арсенал». Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в этом году в Баку. Верно. «Арсенал» (твиттер «Нефтчи» обратился к лондонскому аккаунту)?

Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», – написано в обращении пресс-службы «Нефтчи».

Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?



