«Нефтчи»: «Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году»

Пресс-служба «Нефтчи» поддержала тульский «Арсенал» после вылета из Лиги Европы.

«Что ж, не расстраивайся, тульский «Арсенал». Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в этом году в Баку. Верно. «Арсенал» (твиттер «Нефтчи» обратился к лондонскому аккаунту)?

Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», – написано в обращении пресс-службы «Нефтчи».

Команда из Тулы проиграла на выезде со счетом – 0:3.

Общий счет противостояния – 0:4 в пользу «Нефтчи».

В следующем раунде клуб из Азербайджана сыграет с командой «Бней-Иегуда» из Израиля.

Лондонский «Арсенал» проиграл в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).