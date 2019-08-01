«Нефтчи»: «Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году»

удачи нефтяники))) было бы круто чтобы дошли до группы и там встретились с ЦСКА или Спартаком))) ну если Спартак тоже там окажется)))
Пресс-служба «Нефтчи» поддержала тульский «Арсенал» после вылета из Лиги Европы.
«Что ж, не расстраивайся, тульский «Арсенал». Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в этом году в Баку. Верно. «Арсенал» (твиттер «Нефтчи» обратился к лондонскому аккаунту)?
Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», – написано в обращении пресс-службы «Нефтчи».
- Команда из Тулы проиграла на выезде со счетом – 0:3.
- Общий счет противостояния – 0:4 в пользу «Нефтчи».
- В следующем раунде клуб из Азербайджана сыграет с командой «Бней-Иегуда» из Израиля.
- Лондонский «Арсенал» проиграл в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).
Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) August 1, 2019
Удачной дороги и мягкой посадки, друзья.