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    «Нефтчи»: «Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году»

    Пресс-служба «Нефтчи» поддержала тульский «Арсенал» после вылета из Лиги Европы.

    «Что ж, не расстраивайся, тульский «Арсенал». Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в этом году в Баку. Верно. «Арсенал» (твиттер «Нефтчи» обратился к лондонскому аккаунту)?

    Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», – написано в обращении пресс-службы «Нефтчи».

    • Команда из Тулы проиграла на выезде со счетом – 0:3.
    • Общий счет противостояния – 0:4 в пользу «Нефтчи».
    • В следующем раунде клуб из Азербайджана сыграет с командой «Бней-Иегуда» из Израиля.
    • Лондонский «Арсенал» проиграл в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).

    Источник: Официальный твиттер «Нефтчи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1620

      absent32 9 минут назад

      удачи нефтяники))) было бы круто чтобы дошли до группы и там встретились с ЦСКА или Спартаком))) ну если Спартак тоже там окажется)))

      1
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      Рейтинг: +28

      УРДАН 40 минут назад

      удачи Нефтчи

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