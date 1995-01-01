Фанаты «Баварии» просят Хенесса не покидать пост президента клуба

Болельщики «Баварии» создали петицию с призывом к президенту клуба Ули Хенессу не покидать свой пост, сообщает Bild.
По информации источника, фанаты связывают успешность мюнхенской команды с деятельностью 67-летнего менеджера и рассчитывают, что сбор подписей убедит его остаться на должности.
Выборы нового президента «Баварии» состоятся в ноябре этого года. Хенесс принял решение не выдвигать свою кандидатуру.
- Будучи футболистом, Хенесс выступал за «Баварию» с 1970 по 1979 год.
- Сразу после завершения карьеры он стал функционером в мюнхенском клубе.
- Пост президента Хенесс занимал с 2009 по 2014 год, а в марте 2016 года снова был назначен на эту должность.
- За 40 лет его менеджерской деятельности «Бавария» 16 раз выигрывала Бундеслигу и дважды Лигу чемпионов.