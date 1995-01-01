Фанаты «Баварии» просят Хенесса не покидать пост президента клуба

Болельщики «Баварии» создали петицию с призывом к президенту клуба Ули Хенессу не покидать свой пост, сообщает Bild.

По информации источника, фанаты связывают успешность мюнхенской команды с деятельностью 67-летнего менеджера и рассчитывают, что сбор подписей убедит его остаться на должности.

Выборы нового президента «Баварии» состоятся в ноябре этого года. Хенесс принял решение не выдвигать свою кандидатуру.