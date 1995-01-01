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    Фанаты «Баварии» просят Хенесса не покидать пост президента клуба

    Болельщики «Баварии» создали петицию с призывом к президенту клуба Ули Хенессу не покидать свой пост, сообщает Bild.

    По информации источника, фанаты связывают успешность мюнхенской команды с деятельностью 67-летнего менеджера и рассчитывают, что сбор подписей убедит его остаться на должности.

    Выборы нового президента «Баварии» состоятся в ноябре этого года. Хенесс принял решение не выдвигать свою кандидатуру.

    • Будучи футболистом, Хенесс выступал за «Баварию» с 1970 по 1979 год.
    • Сразу после завершения карьеры он стал функционером в мюнхенском клубе.
    • Пост президента Хенесс занимал с 2009 по 2014 год, а в марте 2016 года снова был назначен на эту должность.
    • За 40 лет его менеджерской деятельности «Бавария» 16 раз выигрывала Бундеслигу и дважды Лигу чемпионов.

    Источник: Bild

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