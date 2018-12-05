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    Медведев: «Качественное пиво – залог хорошего времяпрепровождения. Особенно на свежем воздухе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание нового контракта клубом с пивоваренной компанией Heineken, которой принадлежит бренд «Степан Разин». Он заявил, что пиво – неотъемлемый атрибут футбольного болельщика и к тому же спонсирует спорт.

    «Сейчас много споров о том, где можно пить, рекламировать. Я хорошо знаю эту тему по хоккейным временам. И могу сказать, что никакого пивного алкоголизма нет. И качественное пиво – залог хорошего времяпрепровождения. Особенно на свежем воздухе. На чемпионате мира ни одного инцидента, связанного с потреблением пива, не было. Если мы посмотрим на международный опыт, пиво является неотъемлемым атрибутом футбольного болельщика. Также пиво спонсирует спорт. Чем культурнее мы будем пить, тем быстрее наступит это приятное время.

    Наш контракт не нарушает ни одной нормы российского законодательства. Но сотрудничество могло быть более широким. В наших планах создать совместный пивной шатер, где будет не только вкусное пиво, но и хорошие закуски. И болельщик, приходя с работы, не будет искать старушку с полиэтиленовым пакетом, а сможет в хорошей обстановке утолить жажду и насладиться качественным пивом.

    Тема пива на стадионах непростая. Но есть опыт чемпионата мира, есть хоккейный опыт. При всех ограничениях проект создания пивного шатра у стадиона – шаг в этом направлении. Будет и пиво, и сосиски, и зрелище», – сказал Медведев.

    Heineken – спонсор «Зенита» с марта 2016 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1035

      алдан2014 5 секунд назад

      У нас есть хорошее пиво?Или господин М просто лоббирует чьи то интересы?

      0
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      Рейтинг: +2039

      TOL47 16 минут назад

      Ну если вокруг стадиона, то и 5 шаров поставят, а как с проходом на стадион, ведь могут и нарушать.
      Ну и качество напитка ....

      0
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      Рейтинг: +365

      aimer1988 38 минут назад

      Пиво - это залог их хорошего времяпрепровождения где-нибудь на Мальдивах на деньги, вырученные от рекламы пива. А для остальных это проблемы со здоровьем.

      0
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      Рейтинг: +445

      Опускатель коняжек 42 минуты назад

      Кто хочет пить это дерьмо, пусть пьёт. Но далеко не пиво залог хорошего времяпрепровождения. Имбицил очередной.

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