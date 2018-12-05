Медведев: «Качественное пиво – залог хорошего времяпрепровождения. Особенно на свежем воздухе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание нового контракта клубом с пивоваренной компанией Heineken, которой принадлежит бренд «Степан Разин». Он заявил, что пиво – неотъемлемый атрибут футбольного болельщика и к тому же спонсирует спорт.

«Сейчас много споров о том, где можно пить, рекламировать. Я хорошо знаю эту тему по хоккейным временам. И могу сказать, что никакого пивного алкоголизма нет. И качественное пиво – залог хорошего времяпрепровождения. Особенно на свежем воздухе. На чемпионате мира ни одного инцидента, связанного с потреблением пива, не было. Если мы посмотрим на международный опыт, пиво является неотъемлемым атрибутом футбольного болельщика. Также пиво спонсирует спорт. Чем культурнее мы будем пить, тем быстрее наступит это приятное время.

Наш контракт не нарушает ни одной нормы российского законодательства. Но сотрудничество могло быть более широким. В наших планах создать совместный пивной шатер, где будет не только вкусное пиво, но и хорошие закуски. И болельщик, приходя с работы, не будет искать старушку с полиэтиленовым пакетом, а сможет в хорошей обстановке утолить жажду и насладиться качественным пивом.

Тема пива на стадионах непростая. Но есть опыт чемпионата мира, есть хоккейный опыт. При всех ограничениях проект создания пивного шатра у стадиона – шаг в этом направлении. Будет и пиво, и сосиски, и зрелище», – сказал Медведев.

Heineken – спонсор «Зенита» с марта 2016 года.