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    «Зенит» продлил контракт c Heineken

    «Зенит» подписал новый трехлетний контракт с пивоваренной компанией Heineken, которой принадлежит бренд «Степан Разин».

    В рамках сотрудничества компания выпустила особую ограниченную серию с игровыми номерами и фамилиями футболистов петербуржцев.

    «Если обратиться к истории, можно найти много символических имен и событий. Учредители пивоваренной компании, которая в итоге в России стала пивоварней Heineken, – трое англичан, фамилия одного из которых была Миллер. В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер. То есть 55 миллионов литров. Это говорит о том, что пиво уже тогда было популярным.

    Банки с Суторминым и Сантосом? Эта серия приурочена к чемпионству. Если с Суторминым и Сантосом мы выиграем Лигу чемпионов, то они непременно появятся в соответствующей серии», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

    «Зенит» начал партнерство с Heineken в марте 2016 года.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6747

      Skull_Boy 1 час назад

      Какую ху_йню он морозит

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