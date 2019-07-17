«Зенит» продлил контракт c Heineken

«Зенит» подписал новый трехлетний контракт с пивоваренной компанией Heineken, которой принадлежит бренд «Степан Разин».

В рамках сотрудничества компания выпустила особую ограниченную серию с игровыми номерами и фамилиями футболистов петербуржцев.

«Если обратиться к истории, можно найти много символических имен и событий. Учредители пивоваренной компании, которая в итоге в России стала пивоварней Heineken, – трое англичан, фамилия одного из которых была Миллер. В дореволюционной России пивоварня производила 5,5 миллионов ведер. То есть 55 миллионов литров. Это говорит о том, что пиво уже тогда было популярным.

Банки с Суторминым и Сантосом? Эта серия приурочена к чемпионству. Если с Суторминым и Сантосом мы выиграем Лигу чемпионов, то они непременно появятся в соответствующей серии», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Зенит» начал партнерство с Heineken в марте 2016 года.