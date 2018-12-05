Карпин – о новом регламенте молодежного первенства: «Для меня это за гранью понимания. Зачем оно тогда нужно?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об изменениях в регламенте первенства России среди молодежных команд. Специалист возмутился тем, что теперь футболисты основной команды не могут выступать в составе дубля.

– Многие отмечают, что уровень молодежного первенства упал. Согласны?

– Уровень падает, когда начинают играть более молодые футболисты, это нормально. Но не стоит забывать, что помимо молодежи есть и ребята из первой команды, кто не проходит в состав или нуждается в планомерном наборе формы после травмы в период восстановления. По новому регламенту они теперь не могут играть за молодежку. Если сыграют, то дорога обратно в основу будет закрыта.

Лично для меня это за гранью понимания. Зачем тогда нужно это первенство? Ну создайте тогда отдельный чемпионат, где они будут играть между собой без сквозной заявки с основой. Какие плюсы для первой команды? Неужели кто–то думает, что в свои 17 лет эти ребята будут играть за первую команду?