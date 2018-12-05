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    Карпин – о новом регламенте молодежного первенства: «Для меня это за гранью понимания. Зачем оно тогда нужно?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об изменениях в регламенте первенства России среди молодежных команд. Специалист возмутился тем, что теперь футболисты основной команды не могут выступать в составе дубля.

    – Многие отмечают, что уровень молодежного первенства упал. Согласны?

    – Уровень падает, когда начинают играть более молодые футболисты, это нормально. Но не стоит забывать, что помимо молодежи есть и ребята из первой команды, кто не проходит в состав или нуждается в планомерном наборе формы после травмы в период восстановления. По новому регламенту они теперь не могут играть за молодежку. Если сыграют, то дорога обратно в основу будет закрыта.

    Лично для меня это за гранью понимания. Зачем тогда нужно это первенство? Ну создайте тогда отдельный чемпионат, где они будут играть между собой без сквозной заявки с основой. Какие плюсы для первой команды? Неужели кто–то думает, что в свои 17 лет эти ребята будут играть за первую команду?

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2664

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      Удивительно ! Эти , люди специально разрушают Наш футбол !

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    • ...
      Рейтинг: +1313

      VikNMar 8 минут назад

      Согласен с Карпиным , полный идиотизм .

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