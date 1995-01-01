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    Федун: «В стране два человека, искренне любящих футбол и тратящих существенную часть семейного бюджета на клуб. Я и Галицкий»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» рассказал, чем он и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отличаются от других футбольных функционеров.

    «В стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб. Я и Галицкий», – сказал Федун.

    • 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • При нем клуб один раз стал чемпионом России.
    • В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6565

      KLIM777 32 минуты назад

      Пожалуй только Галицкий.

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