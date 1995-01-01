Федун: «В стране два человека, искренне любящих футбол и тратящих существенную часть семейного бюджета на клуб. Я и Галицкий»

Пожалуй только Галицкий.
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» рассказал, чем он и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отличаются от других футбольных функционеров.
«В стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб. Я и Галицкий», – сказал Федун.
- 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- При нем клуб один раз стал чемпионом России.
- В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.