Конов: «Вопрос расставания «Спартака» с Глушаковым лежит в финансовой плоскости»

Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, «Спартак» решает вопрос с уходом из клуба полузащитника Дениса Глушакова. По информации журналиста, все дело в финансовой стороне.

«Вопрос расставания с Глушаковым – в финансовой плоскости: как быстро решат по деньгам/отступным», – написал Конов в телеграме.