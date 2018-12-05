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    Конов: «Вопрос расставания «Спартака» с Глушаковым лежит в финансовой плоскости»

    Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, «Спартак» решает вопрос с уходом из клуба полузащитника Дениса Глушакова. По информации журналиста, все дело в финансовой стороне.

    «Вопрос расставания с Глушаковым – в финансовой плоскости: как быстро решат по деньгам/отступным», – написал Конов в телеграме.

    • 32-летний футболист выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • Контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.
    • Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Ростов», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +242

      Boeung777 4 минуты назад

      Как угодно называйте причины, только от него нужно действительно избавиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4574

      piligrim1986 17 минут назад

      пусть нам, болельщикам, отступные заплатит

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