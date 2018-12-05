Конов: «Вопрос расставания «Спартака» с Глушаковым лежит в финансовой плоскости»

Как угодно называйте причины, только от него нужно действительно избавиться.
Как сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, «Спартак» решает вопрос с уходом из клуба полузащитника Дениса Глушакова. По информации журналиста, все дело в финансовой стороне.
«Вопрос расставания с Глушаковым – в финансовой плоскости: как быстро решат по деньгам/отступным», – написал Конов в телеграме.
- 32-летний футболист выступает за «Спартак» с 2013 года.
- За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- Контракт Глушакова со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года.
- Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Ростов», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».