Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Грилиш сыграл в финале плей-офф Чемпионшипа в полуразбитых бутсах. Футболист считает их счастливыми

    «Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» со счетом 2:1 в ответном финальном матче плей-офф Чемпионшипа и заработала путевку в АПЛ.

    Полузащитник бирмингемской команды Джек Грилиш вышел на поле в полуразбитых бутсах, которые он считает счастливыми.

    Футболист признался, что не менял бутсы 15 матчей подряд.

    «Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Я забивал, отдавал голевые передачи, думая, что все дело в моей счастливой паре. Поэтому я сыграл в них решающий матч сезона», – сказал Грилиш.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru