Грилиш сыграл в финале плей-офф Чемпионшипа в полуразбитых бутсах. Футболист считает их счастливыми

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» со счетом 2:1 в ответном финальном матче плей-офф Чемпионшипа и заработала путевку в АПЛ.

Полузащитник бирмингемской команды Джек Грилиш вышел на поле в полуразбитых бутсах, которые он считает счастливыми.

Футболист признался, что не менял бутсы 15 матчей подряд.

«Я вернулся после травмы, и бутсы были в отличном состоянии все время. Я забивал, отдавал голевые передачи, думая, что все дело в моей счастливой паре. Поэтому я сыграл в них решающий матч сезона», – сказал Грилиш.