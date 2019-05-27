Лэмпард – о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но это футбол. Мне нравится моя работа, хочу продолжать»

Жаль было бы интересно посмотреть на деби в апл
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард подвел итог поражению от «Астон Виллы» (1:2) в финале плей-офф Чемпионшипа.
«Это жестоко, но это футбол. Мы разочарованы, но я очень горжусь командой.
Я поблагодарил игроков за отданные силы. Мы сейчас просто компания разочарованных друзей. Было трудно видеть, как после матча игроки повесили головы.
Я очень горд быть главным тренером этой команды. Мой контракт действителен еще два года, мне нравится эта работа и я хочу продолжать», – цитирует англичанина клубная пресс-служба.
- Лэмпард возглавил «Дерби» в мае прошлого года. Это первый клуб в его тренерской карьере. Команда завершила регулярный сезон Чемпионшипа на шестом месте в турнирной таблице.