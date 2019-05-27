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    Лэмпард – о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но это футбол. Мне нравится моя работа, хочу продолжать»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард подвел итог поражению от «Астон Виллы» (1:2) в финале плей-офф Чемпионшипа.

    «Это жестоко, но это футбол. Мы разочарованы, но я очень горжусь командой.

    Я поблагодарил игроков за отданные силы. Мы сейчас просто компания разочарованных друзей. Было трудно видеть, как после матча игроки повесили головы.

    Я очень горд быть главным тренером этой команды. Мой контракт действителен еще два года, мне нравится эта работа и я хочу продолжать», – цитирует англичанина клубная пресс-служба.

    • Лэмпард возглавил «Дерби» в мае прошлого года. Это первый клуб в его тренерской карьере. Команда завершила регулярный сезон Чемпионшипа на шестом месте в турнирной таблице.

    Источник: Официальный твиттер «Дерби Каунти»

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    27.05.2019 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: -385

      SuperPAV9 42 минуты назад

      Жаль было бы интересно посмотреть на деби в апл

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