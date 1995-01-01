Силвиньо возглавил «Лион». Жуниньо – новый спортивный директор

Пресс-служба «Лиона» объявила о назначении Силвиньо на должность главного тренера клуба.
Экс-защитник «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Сити» сменил на Бруно Женезио, под руководством которого команда финишировала на третьем месте в прошлом розыгрыше чемпионата Франции.
Пост спортивного директора занял бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукану.
В начале мая издание L'Equipe сообщило, что Жуниньо станет фактическим тренером команды, а номинальную позицию тренера займет Сабри Лямуши.
- С 2014 по 2015 год Силвиньо входил в тренерский штаб «Интера», а в период 2016-2019 – сборной Бразилии.
- Сообщалось, что «Лион» мог назначить тренером Микеля Артету из «Манчестер Сити» или Тьягу Мендеша из «Атлетико».
Notre nouveau coach Sylvinho et notre directeur sportif @Juninhope08 ont découvert notre centre d'entraînement ! pic.twitter.com/syOXwZpee8— Olympique Lyonnais (@OL) 27 мая 2019 г.