Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Силвиньо возглавил «Лион». Жуниньо – новый спортивный директор

    Пресс-служба «Лиона» объявила о назначении Силвиньо на должность главного тренера клуба.

    Экс-защитник «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Сити» сменил на Бруно Женезио, под руководством которого команда финишировала на третьем месте в прошлом розыгрыше чемпионата Франции.

    Пост спортивного директора занял бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукану.

    В начале мая издание L'Equipe сообщило, что Жуниньо станет фактическим тренером команды, а номинальную позицию тренера займет Сабри Лямуши.

    Источник: Официальный твиттер «Лиона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru