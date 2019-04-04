Жуниньо может стать генеральным менеджером «Лиона» и руководить командой

Экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано может вернуться в клуб, сообщает L'Equipe.

По данным источника, президент клуба Жан-Мишель Олас провел с 44-летним бразильцем переговоры о вступлении в должность генерального менеджера. Издание уточнило, что эта должность де-факто связана с позицией тренера.

В случае прихода Жуниньо номинальным тренером станет Сабри Лямуши.

Ранее клуб опроверг факт переговоров с Жуниньо.