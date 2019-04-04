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    Жуниньо может стать генеральным менеджером «Лиона» и руководить командой

    Экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано может вернуться в клуб, сообщает L'Equipe.

    По данным источника, президент клуба Жан-Мишель Олас провел с 44-летним бразильцем переговоры о вступлении в должность генерального менеджера. Издание уточнило, что эта должность де-факто связана с позицией тренера.

    В случае прихода Жуниньо номинальным тренером станет Сабри Лямуши.

    Ранее клуб опроверг факт переговоров с Жуниньо.

    • Бразилец выступал за французский клуб с 2000 по 2009 год. Забил 100 голов в 248 матчах и выиграл 15 титулов, включая 7 сезонов Лиги 1.
    • Позже он играл за катарский «Аль-Гарафа», бразильский «Васку да Гама» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Завершил карьеру в январе-2014 в статусе игрока «Васку» из-за травмы паха.
    • По данным Sportbible, 77 голов Жуниньо прямыми ударами со штрафных – лучший показатель в истории футбола.

    Источник: L'Equipe

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