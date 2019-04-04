Жуниньо может стать генеральным менеджером «Лиона» и руководить командой

Экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано может вернуться в клуб, сообщает L'Equipe.
По данным источника, президент клуба Жан-Мишель Олас провел с 44-летним бразильцем переговоры о вступлении в должность генерального менеджера. Издание уточнило, что эта должность де-факто связана с позицией тренера.
В случае прихода Жуниньо номинальным тренером станет Сабри Лямуши.
Ранее клуб опроверг факт переговоров с Жуниньо.
- Бразилец выступал за французский клуб с 2000 по 2009 год. Забил 100 голов в 248 матчах и выиграл 15 титулов, включая 7 сезонов Лиги 1.
- Позже он играл за катарский «Аль-Гарафа», бразильский «Васку да Гама» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Завершил карьеру в январе-2014 в статусе игрока «Васку» из-за травмы паха.
- По данным Sportbible, 77 голов Жуниньо прямыми ударами со штрафных – лучший показатель в истории футбола.