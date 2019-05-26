Дзюба – лучший ассистент чемпионата России-2018/19

«Зенит» в матче заключительного тура Премьер-лиги обыграл «Енисей» – 4:1.

Нападающий Артем Дзюба ассистировал хавбек Александру Ерохину в моменте с третьим голом. Ассист стал для Дзюбы 10-м в чемпионата. Это лучший показатель среди всех игроков прошедшего сезона.

Другие ассистенты:

2. Юрий Газинский («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо») – 8 голевых передач;

3. Раванелли («Ахмат»), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА) и Фeдор Чалов (ЦСКА) – 7;

4. Сергей Ткачeв («Арсенал»), Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»), Себастьян Дриусси («Зенит»), Отман Эль-Кабир («Урал») и Алексей Миранчук («Локомотив») – 6.

Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб