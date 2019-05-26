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    Дзюба – лучший ассистент чемпионата России-2018/19

    «Зенит» в матче заключительного тура Премьер-лиги обыграл «Енисей» – 4:1.

    Нападающий Артем Дзюба ассистировал хавбек Александру Ерохину в моменте с третьим голом. Ассист стал для Дзюбы 10-м в чемпионата. Это лучший показатель среди всех игроков прошедшего сезона.

    Другие ассистенты:

    2. Юрий Газинский («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо») – 8 голевых передач;

    3. Раванелли («Ахмат»), Иван Обляков («Уфа»/ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА) и Фeдор Чалов (ЦСКА) – 7;

    4. Сергей Ткачeв («Арсенал»), Сердар Азмун («Рубин»/«Зенит»), Себастьян Дриусси («Зенит»), Отман Эль-Кабир («Урал») и Алексей Миранчук («Локомотив») – 6.

    Сезон РПЛ стал рекордным по посещаемости. «Зенит» – самый посещаемый клуб

    Источник: «Бомбардир»

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    26.05.2019 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4737

      prezent2017 47 минут назад

      Всегда верил в Дюбу, даже в Арсенале.

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      Рейтинг: +129

      ADmira1 51 минуту назад

      Кто бы что не говорил, а Артём не плох. Интересно было бы взглянуть на его игру в одной из английских команд.

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