Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о приобретении «Лидса»

Если они возьмут Лидс это будет супер новость. Болею за Лидс с 2000 года когда там носились Гарри Кьюэл, Рио Фердинанд, Марк Видука,Лукас Радебе,Оливье Даккур....
Фонд Qatar Sports Investments, владеющий французским клубом «ПСЖ», хочет вложить деньги в английский футбол.
Как сообщает Daily Mail, катарские инвесторы ведут переговоры о приобретении «Лидса», который выступает в Чемпионшипе.
Владелец «Лидса» Андреа Радриццани готов продать клуб, но фонд QSI является не единственным претендентом. У них есть как минимум пять конкурентов.
- «Лидс» был близок к выходу в АПЛ, но в плей-офф проиграл по сумме двух встреч «Дерби Каунти».
- Команду возглавляет аргентинец Марсело Бьелса.