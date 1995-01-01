Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о приобретении «Лидса»

Фонд Qatar Sports Investments, владеющий французским клубом «ПСЖ», хочет вложить деньги в английский футбол.

Как сообщает Daily Mail, катарские инвесторы ведут переговоры о приобретении «Лидса», который выступает в Чемпионшипе.

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани готов продать клуб, но фонд QSI является не единственным претендентом. У них есть как минимум пять конкурентов.