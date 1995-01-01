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    Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о приобретении «Лидса»

    Фонд Qatar Sports Investments, владеющий французским клубом «ПСЖ», хочет вложить деньги в английский футбол.

    Как сообщает Daily Mail, катарские инвесторы ведут переговоры о приобретении «Лидса», который выступает в Чемпионшипе.

    Владелец «Лидса» Андреа Радриццани готов продать клуб, но фонд QSI является не единственным претендентом. У них есть как минимум пять конкурентов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +884

      Tsigan 1 час назад

      Если они возьмут Лидс это будет супер новость. Болею за Лидс с 2000 года когда там носились Гарри Кьюэл, Рио Фердинанд, Марк Видука,Лукас Радебе,Оливье Даккур....

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