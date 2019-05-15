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    Президент Федерации футбола Италии предложил ввести плей-офф в Серии А

    Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сейчас изучается возможность изменения формата Серии А.

    «Футбол находится в кризисе, для решения которого необходимы не столько новые правила, сколько перемены. Нужно кардинально сменить направление. Я имею в виду матчи плей-офф в Серии А.

    Пока это из области фантастики, но ситуация вынуждает нас обсуждать такую возможность. Это наш приоритет сейчас. Сначала будет первая стадия сезона, а затем по 10 команд будут играть в плей-офф и плей-ауте, это вызовет интерес», – сказал Гравина.

    Сейчас матчи плей-офф могут проводиться только в том случае, если у команд по окончании сезона равенство по количеству очков, разнице голов и личным встречам.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2019 00:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      Gek Dement 15 мая, 15:28

      Плей-офф нормальный вариант для чемпионатов чтобы уйти от гегемонии клубов типа Юве

      0
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Ареке 15 мая, 13:56

      Лучше стадионы разрешите клубам строит новые для себя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      ItalianFootball 15 мая, 10:06

      Сыро,странно,мало инфы. Поглядим.

      0
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