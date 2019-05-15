Президент Федерации футбола Италии предложил ввести плей-офф в Серии А

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сейчас изучается возможность изменения формата Серии А.

«Футбол находится в кризисе, для решения которого необходимы не столько новые правила, сколько перемены. Нужно кардинально сменить направление. Я имею в виду матчи плей-офф в Серии А.

Пока это из области фантастики, но ситуация вынуждает нас обсуждать такую возможность. Это наш приоритет сейчас. Сначала будет первая стадия сезона, а затем по 10 команд будут играть в плей-офф и плей-ауте, это вызовет интерес», – сказал Гравина.

Сейчас матчи плей-офф могут проводиться только в том случае, если у команд по окончании сезона равенство по количеству очков, разнице голов и личным встречам.