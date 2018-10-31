Кубок Германии. Дубль Левандовского «Вердеру» вывел «Бавариию» в финал

Бременцы показали характер в матче, когда с 0:2 более чем за минуту сравняли. Но мюнхенцы на классе довели счет до победного
Полуфинал Кубка Германии «Вердер» – «Бавария» закончился со счетом 2:3.
Голы на счету Роберта Левандовского (дубль), Юи Осако, Милота Рашица и Томаса Мюллера.
Мюнхенский клуб вышел в финал турнира, где 25-го мая сыграет с «РБ Лейпциг».
Германия. Кубок. 1/2 финал
Голы: 0:1 – Левандовски, 36; 0:2 – Мюллер, 63; 1:2 – Осако, 74; 2:2 – Рашица, 75; 2:3 – Левандовски, 80 (с пенальти).