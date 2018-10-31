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    Кубок Германии. Дубль Левандовского «Вердеру» вывел «Бавариию» в финал

    Полуфинал Кубка Германии «Вердер»«Бавария» закончился со счетом 2:3.

    Голы на счету Роберта Левандовского (дубль), Юи Осако, Милота Рашица и Томаса Мюллера.

    Мюнхенский клуб вышел в финал турнира, где 25-го мая сыграет с «РБ Лейпциг».

    Германия. Кубок. 1/2 финал

    Вердер – Бавария – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 36; 0:2 – Мюллер, 63; 1:2 – Осако, 74; 2:2 – Рашица, 75; 2:3 – Левандовски, 80 (с пенальти).

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир

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    24.04.2019 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +96

      Grizli4G 1 час назад

      Бременцы показали характер в матче, когда с 0:2 более чем за минуту сравняли. Но мюнхенцы на классе довели счет до победного

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