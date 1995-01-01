160 мячей «Аякса» – лучшая статистика в истории Голландии по голам за сезон

«Аякс» обыграл «Витесс» со счетом 4:2 в матче 32-го тура чемпионата Голландии.

На 58-й минуте защитник Матейс де Лигт сделал счет 3:0, забив 159-й гол команды во всех турнирах текущего сезона. Команда Эрик тен Хага побила национальный рекорд результативности, который сезона-1980/1981 принадлежал «АЗ Алкмаар» (158 голов).

В матче с «Ювентусом» (2:1, общий счет 3:2) амстердамцы установили личный рекорд по количеству голов в еврокубках – 32. В предыдущем туре «Аякс» обыграл «Гронинген» (1:0) команда обновила личный рекорд результативности по голам за сезон.