160 мячей «Аякса» – лучшая статистика в истории Голландии по голам за сезон

«Аякс» обыграл «Витесс» со счетом 4:2 в матче 32-го тура чемпионата Голландии.
На 58-й минуте защитник Матейс де Лигт сделал счет 3:0, забив 159-й гол команды во всех турнирах текущего сезона. Команда Эрик тен Хага побила национальный рекорд результативности, который сезона-1980/1981 принадлежал «АЗ Алкмаар» (158 голов).
В матче с «Ювентусом» (2:1, общий счет 3:2) амстердамцы установили личный рекорд по количеству голов в еврокубках – 32. В предыдущем туре «Аякс» обыграл «Гронинген» (1:0) команда обновила личный рекорд результативности по голам за сезон.
- «Аякс» набрал 80 и вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизие. У «ПСВ» 77 баллов и матч в запасе.
- Соперник по полуфиналу Лиги чемпионов – «Тоттенхэм». Встречи состоятся 30 апреля и 8 мая.