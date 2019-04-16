«Аякс» сравнял счет в матче с «Ювентусом» и повторил личный рекорд по голам в еврокубках за сезон

«Ювентус» и «Аякс» играют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, перерыв).

Нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет на 28-й минуте.

Спустя шесть минут забил хавбек амстердамцев Донни ван де Бек.

Гол стал для «Аякса» 31-м в текущем розыгрыше турнира. Команда Эрика тен Хага повторила личный рекорд результативности в соревновании, установленном в сезоне-1979/80.