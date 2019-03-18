Овермарс продлил контракт с «Аяксом». Его хотел вернуть «Арсенал»

Шаву пусть позовут спортдиром в "Арсенал"...
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс продлил контракт, сообщает пресс-служба амстердамцев.
Новое соглашение 45-летнего голландца рассчитано до 2024 года.
Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на The Telegraph писал об интересе к Овермарсу со стороны «Арсенала». Лондонский клуб рассчитывал заменить им Свена Мислинтата, который ушел с должности в конце января.
- Овермарс выступал за «Аякс» с 1992 по 1997 год и выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов.
- В «Арсенале» (1997-2000) экс-нападающий выиграл 4 титула – в том числе Кубок УЕФА.
- В период 2000-2004 играл за «Барселону», с которой не завоевал кубков.