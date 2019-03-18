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    Овермарс продлил контракт с «Аяксом». Его хотел вернуть «Арсенал»

    Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс продлил контракт, сообщает пресс-служба амстердамцев.

    Новое соглашение 45-летнего голландца рассчитано до 2024 года.

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на The Telegraph писал об интересе к Овермарсу со стороны «Арсенала». Лондонский клуб рассчитывал заменить им Свена Мислинтата, который ушел с должности в конце января.

    • Овермарс выступал за «Аякс» с 1992 по 1997 год и выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов.
    • В «Арсенале» (1997-2000) экс-нападающий выиграл 4 титула – в том числе Кубок УЕФА.
    • В период 2000-2004 играл за «Барселону», с которой не завоевал кубков.

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    18.03.2019 20:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Шаву пусть позовут спортдиром в "Арсенал"...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1033

      InterMilLano1908 14 часов назад

      То Мончи, щас вот Овермарс... Что то мутное в арсенале, болелы должны требовать отставки Кронке

      0
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      Рейтинг: +466

      tilvan > InterMilLano1908 13 часов назад

      Кронке мнение болел на кую вертел

      0
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      ...
      Рейтинг: +1033

      InterMilLano1908 > tilvan 13 часов назад

      Ну так если стадион будет пустой Кронке уже не так весело будет

      0
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