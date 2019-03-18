Овермарс продлил контракт с «Аяксом». Его хотел вернуть «Арсенал»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс продлил контракт, сообщает пресс-служба амстердамцев.

Новое соглашение 45-летнего голландца рассчитано до 2024 года.

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на The Telegraph писал об интересе к Овермарсу со стороны «Арсенала». Лондонский клуб рассчитывал заменить им Свена Мислинтата, который ушел с должности в конце января.